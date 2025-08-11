ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अवैध प्रवासियों को चेतावनी, कहा- हिरासत में लेकर वापस भेजेंगे

चेतावनी स्टार्मर ने क्या दी चेतावनी? प्रधानमंत्री स्टार्मर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'अगर, आप अवैध रूप से हमारे देश में प्रवेश करते हैं, तो आपको हिरासत में लिया जाएगा और वापस अपने मूल देश के लिए निर्वासित कर दिया जाएगा। अगर, आप इस देश में आते हैं और कोई अपराध करते हैं, तो हम आपको बिना किसी देरी के निर्वासित कर देंगे।' उन्होंने आगे लिखा, 'विदेशी अपराधी काफी लम्बे समय से ब्रिटेन की आव्रजन प्रणाली का फायदा उठा रहे हैं।'

निर्वासन कानून तोड़ने वालों को किया जाएगा निर्वासित प्रधानमंत्री स्टार्मर ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'विदेशी अपराधी महीनों या सालों तक ब्रिटेन में रहते हैं, जबकि उनकी अपीलों पर कार्रवाई जारी रहती है। यह अब समाप्त किया जा रहा रहा है। अगर, विदेशी नागरिक कानून तोड़ते हैं, तो उन्हें यथाशीघ्र निर्वासित कर दिया जाएगा।' इससे पहले स्टार्मर ने रविवार को भी कहा था कि अगर प्रवासी ब्रिटेन आते हैं और कोई अपराध करते हैं, तो उन्हें यहां रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

समर्थन आव्रजन प्रणाली को धोखा देने वालों को नहीं मिलेगा समर्थन बता दें कि ब्रिटेन सरकार इस समय अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ब्रिटेन की आव्रजन प्रणाली को धोखा देने वालों का समर्थन नहीं करेगी। इससे पहले सरकार ने अवैध रूप से काम कर रहे सैकड़ों डिलीवरी राइडर्स को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की थी, जिनमें भारतीय भी शामिल थे। ब्रिटेन सरकार ने आव्रजन प्रवर्तन टीमों की मजबूती पर 50 लाख पाउंड (58.86 करोड़ रुपये) का निवेश किया है।