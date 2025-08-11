दलीप ट्रॉफी के इतिहास में इन गेंदबाजों ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट

दलीप ट्रॉफी भारत का घरेलू टूर्नामेंट है, जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट के अंतर्गत आता है। इस टूर्नामेंट में वसीम जाफर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह लाल गेंद से खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में 2,500 से अधिक रन बना चुके हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र हिरवानी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची के बारे में जानते हैं।

#1 नरेंद्र हिरवानी (126 विकेट) पूर्व लेग स्पिनर हिरवानी ने दलीप ट्रॉफी में 29 मैच खेले थे, जिसमें 34.12 की औसत के साथ 126 विकेट लिए थे। इस बीच उन्होंने 8 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे। पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 129 रन देते हुए 7 विकेट लेना रहा था। वह सेंट्रल जोन से खेलते थे। हिरवानी ने भारत की ओर से 17 टेस्ट खेले थे, जिसमें 30.10 की औसत के साथ 66 विकेट लिए थे।

#2 सिराज बहुतुले (112 विकेट) पूर्व लेग स्पिनर सिराज बहुतुले दलीप ट्रॉफी के इतिहास में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे ही गेंदबाज थे। वेस्ट जोन के लिए 30 मैचों में उन्होंने 26.76 की औसत से 112 विकेट लिए थे। उन्होंने 4 पारियों में 5 विकेट भी लिए थे। 2 दशकों से ज्यादा के लम्बे अपने प्रथम श्रेणी करियर में उन्होंने 26.00 की औसत से 630 विकेट लिए थे। बल्लेबाजी में उन्होंने 9 शतकों के साथ 6,176 रन भी बनाए थे।

#3 भगवत चंद्रशेखर (99 विकेट) साउथ जोन के भगवत चंद्रशेखर इस सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। उन्होंने सिर्फ 24 टेस्ट में 24.30 की औसत के साथ 99 विकेट लिए थे। उन्होंने 7 पारियों में 5 विकेट लिए थे। अपने प्रथम श्रेणी करियर में इस लेग स्पिनर ने 246 मैच खेले थे, जिसमें 24.03 की औसत के साथ 1,063 विकेट लिए थे। उन्होंने 75 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे।