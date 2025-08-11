दूसरे को गाड़ी देने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, वरना बाद में पछताएंगे 

दूसरे व्यक्ति को गाड़ी देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है

क्या है खबर?

आपके सामने भी ऐसे कई मौके आते हैं, जब रिश्तेदार या दोस्त आपसे आपकी गाड़ी किसी काम के लिए मांग लेते हैं। आप भी उन्हें मना नहीं कर पाते हैं। किसी और को अपनी गाड़ी उधार देना भरोसे का काम है, क्योंकि दुर्घटना होने की स्थिति में भले ही आपकी गाड़ी कोई भी चला रहा हो, लेकिन आप भी लपेटे में आ सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि कार देते समय किन बातों का ध्यान रखें।