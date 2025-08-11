दूसरे को गाड़ी देने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, वरना बाद में पछताएंगे 

दूसरे को गाड़ी देने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, वरना बाद में पछताएंगे
क्या है खबर?
आपके सामने भी ऐसे कई मौके आते हैं, जब रिश्तेदार या दोस्त आपसे आपकी गाड़ी किसी काम के लिए मांग लेते हैं। आप भी उन्हें मना नहीं कर पाते हैं। किसी और को अपनी गाड़ी उधार देना भरोसे का काम है, क्योंकि दुर्घटना होने की स्थिति में भले ही आपकी गाड़ी कोई भी चला रहा हो, लेकिन आप भी लपेटे में आ सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि कार देते समय किन बातों का ध्यान रखें।
आवश्यकता
इसके बिना नहीं दें गाड़ी
किसी को भी अपनी गाड़ी की चाबी सौंपने से पहले यह देखें कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि वह आपकी गाड़ी का उपयोग किसी गलत कार्य के लिए और नशे की हालात में ड्राइविंग न करें। इसके अलावा वह ट्रैफिक नियमों का पालन करे और गाड़ी को नियंत्रित गति में ही चलाए। इससे हादसे की संभावना कम की जा सकती है।
ड्राइविंग हिस्ट्री
ड्राइविंग हिस्ट्री देखना क्यों जरूरी?
दूसरे के हाथों में अपनी गाड़ी देते समय उसकी ड्राइविंग हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर, वह पहले भी दुर्घटनाएं कर चुका है तो गाड़ी देने का जोखिम उठाने से बचें। यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे- रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, बीमा मौजूद रहे। गाड़ी देने से पहले ओडोमीटर रीडिंग चेक कर सकते हैं। इससे आपको यह पता लगाने में आसानी रहेगी कि उस व्यक्ति ने गाड़ी से कितना सफर किया है।