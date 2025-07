काजोल की 'सरजमीन' का गाना 'मेरे मुर्शिद मेरे यारा' जारी, विशाल मिश्रा ने दी आवाज 

The heart found its murshid and we found a song for them! 🥰#MereMurshidMereYaara - song out now#Sarzameen, releasing July 25, only on @jiohotstar!#SarzameenOnJioHotstar@PrithviOfficial @itsKajolD #IbrahimAliKhan #KaranJohar @adarpoonawalla @apoorvamehta18 @AndhareAjit… pic.twitter.com/frbRatGx98