#OMUNGKUMAR’S NEXT IS LOADING.



After #MaryKom & #Sarbjit, he’s back with a romantic-action drama starring #HarshvardhanRane, #SadiaKhateeb & #KaranVeerMehra. Backed by #ZeeStudios, #BlueLotusPictures & #StarkEntertainment. Title & first look coming soon! #OmungKumar… pic.twitter.com/vpOkHyMjGB