अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' का मुख्य गाना जारी, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म 

From the world of Son of Sardaar 2 presenting the Song of Sardaar.



Son Of Sardaar 2 Title Track Out Now: https://t.co/EkF3f8ew9A#SonOfSardaar2 in cinemas this 25th of July!#SardaarIsBack #SOS2@ajaydevgn @ravikishann @mrunal0801 @neerubajwa @jiostudios @ADFFilms… pic.twitter.com/UjycmflSvZ