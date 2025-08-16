अभिषेक बच्चन ने IFFM में जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, खुशी से गदगद हुए अमिताभ 

अभिषेक बच्चन ने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे। पिछले कुछ समय से खासतौर से वह अपने किरदारों के साथ प्रयोग कर रहे हैं और उनकी चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं दर्शकों को पसंद भी आ रही हैं। अब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में अभिषेक ने अपनी फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' में अपने उम्दा प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है और इस जीत से उनके पिता अमिताभ बच्चन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।

फख्र पिता ने बेटे को बताया परिवार का गौरव अभिषेक की इस उपलब्धि पर अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा, 'मैं पूरी दुनिया का सबसे खुशकिस्मत पिता हूं। अभिषेक तुम परिवार का गौरव और सम्मान हो। तुम अपने दादाजी द्वारा स्थापित किए गए ध्वज को लहरा रहे हो। तुमने कभी हालात से हार नहीं मानी। लोग चाहे जितना गिराने की कोशिश करें। हर बार मेहनत से खड़े हुए और पहले से भी ऊंचे उठे। तुमने हार नहीं मानी और अपने दम पर दुनिया को तुमने दिखा दिया।'

उम्मीद एक दिन पूरा देश तुम्हारा सम्मान करेगा- अमिताभ अमिताभ ने लिखा, 'मेलबर्न में तुम्हें सर्वप्रथम कलाकार घोषित किया गया। इससे बड़ा उपहार एक पिता के लिए नहीं हो सकता।' भले ही अभिषेक की प्रतिभा को पहली बार मेलबर्न से पहचान मिली, लेकिन उन्हें यकीन है कि एक दिन उनका अपना देश भी उनका सम्मान करेगा। अमिताभ ने याद किया कि कैसे कई साल पहले जब उन्होंने एक फिल्म में अपने बेटे के अभिनय की प्रशंसा की थी तो समीक्षकों ने उन्हें पक्षपाती पिता कहकर उनका मजाक उड़ाया था।

दो टूक अभिषेक ने दे दिया अपने आलोचकों काे जवाब बिग बी ने लिखा, 'लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आज वही लोग तालियां बजा रहे हैं। अब समय ने जवाब दे दिया है। जो लोग पहले हंसते थे, अब सम्मान दे रहे हैं।' अमिताभ ने पिता की एक कविता को याद कर लिखा, 'मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना।' उन्होंने कहा कि अभिषेक ने भी यही रास्ता अपनाया, बिना किसी दिखावे के बस अपने काम से अपनी पहचान बनाई।