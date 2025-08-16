ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और कोच बॉब सिम्पसन का 89 साल की उम्र में निधन

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का 89 साल की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। सिम्पसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के महानतम चेहरों में से एक थे, जिनकी गिनती टीम की आधुनिक सफलता की नींव रखने वालों में होती है। उन्होंने 20 से अधिक सालों तक टेस्ट क्रिकेट खेला और 40 की उम्र पार करने के बाद भी वापसी कर राष्ट्रीय टीम की कमान संभाली। बतौर कोच भी सिम्पसन ने ऑस्ट्रेलिया को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

वापसी 41 साल की उम्र में की थी वापसी साल 1968 में संन्यास लेने के बाद सिम्पसन को 1977 में 41 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए दोबारा मैदान पर उतारा गया, जब वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के चलते टीम बिखर गई थी। वापसी के बाद उन्होंने 10 टेस्ट खेले और 2 शतक जड़े। 1977 में उनकी औसत 52.83 की रही, जबकि अगले साल उन्होंने 32.38 की औसत से बल्लेबाजी की। सिम्पसन ने उम्र के इस पड़ाव पर भी शानदार बल्लेबाजी कर टीम को मजबूती दी थी।

रिकॉर्ड 61 साल बाद टूटा था सिम्पसन का ये रिकॉर्ड सिम्पसन ने साल 1964 में 7 साल के इंतजार के बाद अपना पहला शतक जड़ा और उसे तिहरे शतक (311) में बदल दिया। वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले कप्तान थे, जिन्होंने तिहरा शतक जड़ा था। वह तिहरा शतक लगाने वाले सिर्फ तीन कप्तानों में से एक हैं। कप्तान के तौर पर सबसे कम उम्र में तिहरा शतक लगाने का उनका रिकॉर्ड 61 सालों तक कायम रहा। जुलाई 2025 में दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर ने ये रिकॉर्ड तोड़ा।

विश्व कप ऑस्ट्रेलिया को दिलाया पहला विश्व कप साल 1978 में संन्यास के बाद सिम्पसन ने 1986 से 1996 तक ऑस्ट्रेलिया के पहले फुल-टाइम कोच के रूप में कार्यभार संभाला। उनके मार्गदर्शन में टीम ने 1987 में अपना पहला वनडे विश्व कप जीता। 1995 में उनकी कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 17 साल बाद फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी भी जीती। सिम्पसन के योगदान को मान देते हुए उन्हें 2006 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम और 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।