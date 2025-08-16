कृष्ण जन्माष्टमी पर झूमकर बरसेंगे बादल, कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश की चेतावनी 

देश के कई हिस्सों में शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी पर बादल झूमकर बरसते हुए खुशियां मना रहे हैं। मुंबई में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 16 अगस्त को गोवा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश-उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में ऑरेंज और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 21 राज्यों में यलो अलर्ट जारी किया है।

जलभराव मुंबई में जगह-जगह हुआ जलभराव मुंबई में शुक्रवार रात से तेज बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में 2-4 फीट तक पानी भर गया है। विक्रोली इलाके में रात 11 से सुबह 6 बजे तक 213mm बारिश हुई है। यहां जनकल्याण सोसाइटी में भूस्खलन के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 जने घायल हुए हैं। दादर रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गई हैं, जिससे लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित हो रही है। साथ ही सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है।

ट्विटर पोस्ट मुंबई में भारी बारिश से यातयात बाधित #WATCH Mumbai: Heavy rain causes waterlogging in many parts of the city.



Visuals from Kings Circle. pic.twitter.com/X6pQGfgxhq — ANI (@ANI) August 16, 2025

बाढ़ बिहार में बाढ़ के हालात बिहार के 20 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं बिजली गिरने की भी आशंका जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। गंगा और कोसी नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जिसके कारण फरक्का बैराज के सभी 109 फाटक खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है और ऐसा ही मौसम रहेगा।

चेतावनी इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मध्य प्रदेश के बीचों-बीच से टर्फ गुजर रही है और चक्रवात के असर के कारण 2 जिलों में अति भारी और 13 में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम की रफ्तार कमजोर पड़ गई है, इसके बाबजूद 4 जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ राजस्थान के अधिकांश जिलों में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा में भारी बारिश होने के आसार हैं।

आफत पहाड़ों पर जारी रहेगा बारिश कहर हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन का कहर जारी है। प्रदेश में खराब मौसम के कारण अभी भी 458 सड़कें बंद है।पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में शनिवार को 4 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है और 21 अगस्त तक ऐसा ही मौसम रहेगा। उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौढ़ी और चंपावत में येलो अलर्ट है।