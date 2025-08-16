इंग्लैंड ने आयरलैंड के खिलाफ घोषित की टीम, टूट गया 136 साल पुराना रिकॉर्ड 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अगले महीने डबलिन में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए जैकब बेथेल को कप्तान नियुक्त किया है। इसी के साथ 21 वर्षीय इस ऑलराउंडर ने इतिहास रच दिया। वह इंग्लैंड के सभी प्रारूप में कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। यह रिकॉर्ड लगभग 136 साल बाद टूटा है। बेथेल की अगुवाई में इंग्लैंड युवा जोश और नए दृष्टिकोण के साथ मैदान पर उतरेगा।

कप्तानी इस कारण मिली बेथेल को कप्तानी बेथेल को कप्तानी मिलने की बड़ी वजह है नियमित कप्तान हैरी ब्रूक की गैरहाजिरी जो इंग्लैंड की मेजबानी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज में टीम की अगुवाई करेंगे। इसके बाद आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज 17, 19 और 21 सितंबर को डबलिन के मलाहाइड में खेली जाएगी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड में 2 से 7 सितंबर तक वनडे और 10 से 14 सितंबर तक टी-20 सीरीज खेलेगी

टीम आयरलैंड के खिलाफ ऐसी है इंग्लैंड की टीम जैकब बेथेल (कप्तान), रेहान अहमद, सॉनी बेकर, टॉम बैंटन, जोस बटलर (विकेटकीपर), लियाम डॉसन, टॉम हार्टली, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट (विकेटकीपर) और ल्यूक वुड। हैम्शायर के गेंदबाज सॉनी बेकर को पहली बार इंग्लैंड टीम में जगह मिली है। द हंड्रेड में अपनी तेज गेंदबाजी से प्रभावित करने वाले बेकर को उस प्रदर्शन के आधार पर टीम में जगह मिली है। चोटिल मार्क वुड अभी भी टीम से बाहर हैं।