मर्सिडीज C 300 AMG लाइन को भारत में लॉन्च किया गया है (तस्वीर: मर्सिडीज-बेंज)

मर्सिडीज C 300 AMG लाइन भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर? मर्सिडीज-बेंज ने भारत में नई C 300 AMG लाइन लॉन्च की है। यह C 300d AMG लाइन की जगह लेगी और C-क्लास लाइनअप में नया रेंज-टॉपिंग मॉडल है। मर्सिडीज-बेंज C-क्लास AMG लाइन पैकेज के साथ आती है, जिसमें स्पोर्टी फ्रंट और रियर बंपर और केबिन में AMG-विशिष्ट टच दिया गया है। इसमें 'नाइट पैकेज' भी मिलता है, जो केबिन को ब्लैक-आउट लुक देता है। इसे पेटागोनिया रेड ब्राइट और सोडालाइट ब्लू रंग विकल्पों के साथ भी पेश किया है।

खासियत

C 300 में मिलती हैं ये सुविधाएं

C 300 की अन्य सुविधाओं में बर्मेस्टर 3D सराउंड साउंड सिस्टम, डिजिटल लाइट्स, नेविगेशन, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट और कीलेस-गो कम्फर्ट पैकेज शामिल हैं। साथ ही C-क्लास रेंज में C 200 और C 200d को भी नई सुविधाओं के साथ अपडेट किया है। इसमें हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, 6 फास्ट-चार्जिंग USB-C पोर्ट और एडेप्टिव हाई बीम असिस्ट शामिल हैं। दूसरी तरफ मर्सिडीज-बेंज GLC को हीटेड और वेंटीलेटेड फ्रंट सीट्स और साइड रियर एयरबैग के साथ अपडेट किया है।

कीमत

इतनी है C 300 AMG लाइन की कीमत

नई C 300 में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया है, जो 258hp की पावर और 400Nm का टॉर्क पैदा करता है। इंजन को एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर (ISG) मिलता है, जो 22hp और 205Nm का अतिरिक्त आउटपुट प्रदान करता है। इंजन 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है और यह 6 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है। भारतीय बाजार में लग्जरी कार की कीमत 69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।