कंगना रनौत बोलीं- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा नारीवादी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा नारीवादी बताया। हाल ही में हाउटरफ्लाई के साथ खास बातचीत में कंगना ने मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। कंगना ने बताया कि जब से मोदी सत्ता में आए हैं, वे बिना किसी दिखावे के महिलाओं के हितों के लिए प्रयास कर रहे हैं। आइए जानें कंगना ने क्या कहा।
बयान
कंगना ने कहा- उनकी सोच देखिए
कंगना ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में मोदी से बड़ा नारीवादी कोई है। अगर किसी के चरित्र के बारे में पता करना हो तो उनके शब्दों पर मत जाओ, उसके काम देखो। मोदी जी ने सबसे पहले शौचालयट की समस्या का निवारण किया। लोगों ने कहा कि ये क्या है? उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को शौचालय दिए। फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं को गैस दो, उनकी आंखें फूट रही हैं। फिर उनके अकाउंट खुलवाए। उनकी सोच देखिए।"
तारीफ
वे एक मौन-नारीवादी है- कंगना
कंगना ने कहा, "ऐसे अनगिनत काम हैं... मैं इसे प्रवचन जैसा नहीं बनाना चाहती, लेकिन सच कहूं तो उनसे बड़ा नारीवादी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। खास बात यह है कि उन्होंने कभी यह दिखाने की कोशिश भी नहीं की कि वह महिलाओं के लिए कितना कुछ कर चुके हैं। वे एक मौन नारीवादी हैं, जिन्होंने चुपचाप वो सब किया।" बता दें कि कंगना जल्द ही आर माधवन के साथ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगे।