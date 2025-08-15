कंगना रनौत बोलीं- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा नारीवादी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा

बयान

कंगना ने कहा- उनकी सोच देखिए

कंगना ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में मोदी से बड़ा नारीवादी कोई है। अगर किसी के चरित्र के बारे में पता करना हो तो उनके शब्दों पर मत जाओ, उसके काम देखो। मोदी जी ने सबसे पहले शौचालयट की समस्या का निवारण किया। लोगों ने कहा कि ये क्या है? उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को शौचालय दिए। फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं को गैस दो, उनकी आंखें फूट रही हैं। फिर उनके अकाउंट खुलवाए। उनकी सोच देखिए।"