'कुली' के लिए आमिर खान ने नहीं लिए पैसे, बोले- उनका साथ मिला, यही काफी है
क्या है खबर?
अभिनेता आमिर खान को पिछली बार फिल्म 'सितारे जमीन पर' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इसने खूब नोट छापे। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इन दिनों आमिर फिल्म 'कुली' में दिख रहे हैं, जिसके हीरो रजनीकांत हैं। फिल्म में आमिर ने धमाकेदार कैमियो किया है। अब इस बीच आमिर ने खुलासा किया कि फिल्म 'कुली' के लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया है।
खुलासा
आमिर ने कही ये बात
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, आमिर ने खुलासा किया कि उन्होंने 'कुली' के लिए निर्माताओं से पैसे नहीं लिए। अभिनेता ने कहा, "मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। रजनी सर के साथ मेरे मन में इतना प्यार और सम्मान है कि मैं पैसे के बारे में सोच भी नहीं सकता। उनके साथ स्क्रीन साझा करना ही काफी है।" उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि मैं इस फिल्म का हीरो हूं। मैंने तो बस एक छोटी से भूमिका निभाई है।"
कुली
'कुली' ने पहले दिन कमाए 65 करोड़ रुपये
'कुली' के निर्देशन की कमान लोकेश कनगराज ने संभाली है, जिन्हें 'लियो', 'मास्टर' और 'विक्रम' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। यह लोकेश और रजनीकांत के बीच पहला सहयोग है। इस फिल्म में नागार्जुन, सौबिन शाहिर, उपेन्द्र, श्रुति हासन और सत्यराज जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'कुली' ने 65 करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला है।