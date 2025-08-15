'कुली' के लिए आमिर खान ने कितने रुपये लिए?

'कुली' के लिए आमिर खान ने नहीं लिए पैसे, बोले- उनका साथ मिला, यही काफी है

लेखन दीक्षा शर्मा 12:29 pm Aug 15, 202512:29 pm

क्या है खबर?

अभिनेता आमिर खान को पिछली बार फिल्म 'सितारे जमीन पर' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इसने खूब नोट छापे। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इन दिनों आमिर फिल्म 'कुली' में दिख रहे हैं, जिसके हीरो रजनीकांत हैं। फिल्म में आमिर ने धमाकेदार कैमियो किया है। अब इस बीच आमिर ने खुलासा किया कि फिल्म 'कुली' के लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया है।