'वॉर 2' और 'कुली' के आते ही 'सैयारा' ने तोड़ा दम, लाखों में सिमटा कारोबार
क्या है खबर?
मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सैयारा' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 28 दिन पूरे हो गए हैं और यह दर्शकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। चौथे सप्ताह में भी इस फिल्म का खुमार दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन यह कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है। 'वॉर 2' और 'कुली' के सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद अब 'सैयारा' का कारोबार लाखों में सिमट गया है।
कारोबार
'सैयारा' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'सैयारा' ने अपनी रिलीज के 28वें दिन यानी चौथे गुरुवार को 25 लाख रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 322.85 करोड़ रुपये हो गया है। देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में 'सैयारा' खूब नोट छाप रही है। दुनियाभर में इस फिल्म ने अब तक 541 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। इस फिल्म को बनाने में केवल 45 करोड़ रुपये लगे थे।
सैयारा
OTT पर कहां देख पाएंगे 'सैयारा'?
चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे ने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा है। उधर बतौर लीड हीरोइन यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी 'सैयारा' अनीत पड्डा की भी पहली फिल्म है। 'सैयारा' की कहानी की नायिका वाणी बत्रा (अनीत पड्डा) हैं, जिनका दिल टूट चुका है और हीरो हैं कृष कपूर (अहान पांडे) जो अपने सपने जोड़ने निकले हैं। फिल्म दोनों की दर्द भरी प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है। 'सैयारा' जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।