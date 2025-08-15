लाखों में सिमटी 'सैयारा' की कमाई (तस्वीर: एक्स/@yrf)

'वॉर 2' और 'कुली' के आते ही 'सैयारा' ने तोड़ा दम, लाखों में सिमटा कारोबार

लेखन दीक्षा शर्मा 11:52 am Aug 15, 202511:52 am

क्या है खबर?

मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सैयारा' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 28 दिन पूरे हो गए हैं और यह दर्शकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। चौथे सप्ताह में भी इस फिल्म का खुमार दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन यह कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है। 'वॉर 2' और 'कुली' के सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद अब 'सैयारा' का कारोबार लाखों में सिमट गया है।