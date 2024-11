महिंद्रा XEV 9e और BE 6e अगले सप्ताह दस्तक देंगी (तस्वीर: एक्स/@mahindraesuvs)

महिंद्रा XEV 9e और BE 6e से अगले सप्ताह उठेगा पर्दा, जानिए क्या कुछ मिलेगा

क्या है खबर? महिंद्रा एडं महिंद्रा अगले सप्ताह 26 नवंबर को अपनी XEV 9e और BE 6e से पर्दा उठाने जा रही है। ये महिंद्रा XUV400 के बाद कंपनी की दूसरी और तीसरी इलेक्ट्रिक कार होगी। कंपनी कई टीजर जारी कर इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की झलक दिखा चुकी है और इसके पावरट्रेन का भी खुलासा कर दिया है। इन गाड़ियों की डिलीवरी चालू वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही से शुरू होने वाली है। आइये जानते हैं इन गाड़ियों में क्या कुछ मिलेगा।

एक्सटीरियर

शानदार होगा दोनों गाड़ियों का लुक

दोनों गाड़ियां INGLO आर्किटेक्चर पर आधारित हैं, जिन्हें शार्प एलिमेंट्स के साथ फ्यूचरिस्टिक लुक में पेश किया जाएगा। XEV 9e में वर्टिकल लाइट सिस्टम के साथ कनेक्टेड LED लाइटबार मिलेगा, जबकि BE 6e में XUV 3XO से प्रेरित लाइट सिस्टम होगा। XEV 9e नए महिंद्रा EV लोगो, बंद ग्रिल और स्वूपिंग बोनट के साथ आएगी, जबकि BE 6e में BE लोगो होगा। किनारों पर बोल्ड कैरेक्टर लाइंस, बड़े व्हील आर्च, 18-इंच के अलॉय व्हील और कनेक्टेड LED टेललाइट्स दी जाएंगी।

इंटीरियर

इंटीरियर में मिलेंगे ये फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो महिंद्रा BE 6e में ड्यूल स्क्रीन लेआउट मिलता है, जबकि XEV 9e को ट्रिपल स्क्रीन लेआउट मिलेगा। दोनों मॉडल्स में एक बड़ी पैनोरमिक सनरूफ, लगभग चौकोर स्टीयरिंग व्हील, हैप्टिक बटन और एक चमकदार BE लोगो मिलता है। स्टीयरिंग व्हील में दाहिनी ओर टॉगल बटन के साथ ADAS तकनीक मिलती है, जबकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए पैडल शिफ्टर्स होंगे। दोनों में सेंटर कंसोल पर अलग-अलग गियर शिफ्ट लीवर, वायरलेस चार्जिंग और हवादार सीट्स की सुविधा होगी।

बैटरी

ऐसे होंगे बैटरी विकल्प

XEV 9e और BE 6e को 2 प्रकार की बैटरी से लैस किया जाएगा। इनमें 59kWh और 79kWh बैटरी पैक मिलेंगे, जो 450-500 किलोमीटर के बीच रेंज देगी। बैटरी में BYD से उधार ली गई ब्लेड बैटरी तकनीक का उपयोग किया है, जो 175kW DC फास्ट चार्जर से 20 मिनट में 20-80 प्रतिशत तक रिचार्ज हो सकती है। BE 6e की शुरुआती कीमत 24 लाख रुपये और XEV 9e की 38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास रखी जा सकती है।