दिल्ली में जन्माष्टमी की सुरक्षा में सामने आई लापरवाही, 8 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए

लेखन गजेंद्र
Aug 16, 2025
07:07 pm
दिल्ली में जन्माष्टमी की सुरक्षा को लेकर लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह बाहरी उत्तरी जिले में स्थित इस्कॉन मंदिर का जायजा लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने जन्माष्टमी के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई पुलिसकर्मी नदारद मिले, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।

अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे पुलिसकर्मी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस आयुक्त के दौरे के समय अधिकतर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पोस्ट से गायब थे, जिसके बाद उनके निलंबन का आदेश दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को 15 अगस्त था और एक दिन बाद जन्माष्टमी पड़ी है, जिससे दिल्ली की सुरक्षा संवेदनशील है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से लापरवाही न बरतने को कहा है। साथ ही उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।

सुरक्षा को लेकर दिख रही है लापरवाही

दिल्ली में कई जगह जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें इस्कॉन के अलावा बिरला मंदिर भी शामिल है। यहां पुलिस की भारी मौजूदगी देखने को मिलती है। इसके अलावा अन्य प्रमुख इलाकों की मंदिरों में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। हालांकि, कुछ जगह लापरवाही भी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ अन्य जगह भी पुलिसकर्मी भी निलंबित हुए हैं, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हुई है।