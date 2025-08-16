दिल्ली में जन्माष्टमी की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर 8 पुलिसकर्मी निलंबित

दिल्ली में जन्माष्टमी की सुरक्षा में सामने आई लापरवाही, 8 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए

लेखन गजेंद्र 07:07 pm Aug 16, 202507:07 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में जन्माष्टमी की सुरक्षा को लेकर लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह बाहरी उत्तरी जिले में स्थित इस्कॉन मंदिर का जायजा लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने जन्माष्टमी के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई पुलिसकर्मी नदारद मिले, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।