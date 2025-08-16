राहुल गांधी की बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' कल से, 16 दिन में 25 जिले घूमेंगे

राहुल मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण होते हुए पटना जाएंगे। इस दौरान 20 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त को ब्रेक लेंगे। उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और महागठबंधन सहयोगी तेजस्वी यादव और वामपंथी दल के नेता भी होंगे। वैसे यात्रा 25 जिलों से निकलेगी, लेकिन इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। राहुल बिहार में ही रात्रि विश्राम करेंगे और लोगों से मिलेंगे। बीच-बीच में कई जगह उनकी सभाएं भी होंगी।

यात्रा

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव

राहुल गांधी की यह तीसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 'भारत जोड़ो यात्रा' और 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' निकाली थी। पहली यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल पैदल चले थे, जबकि दूसरी यात्रा पूरब से पश्चिमी राज्य तक हुई थी। इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला और कई राज्यों में कांग्रेस जीवित हुई। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव है, ऐसे में यह बड़ा दांव माना जा रहा है।