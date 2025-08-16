शाहरुख खान ने बेटे आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर दिया ये धांसू अपडेट

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे हैं। इस सीरीज में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। इसके जरिए आर्यन ने निर्देशन कीदुनिया में अपनी शुरुआत की है। शाहरुख के फैंस भी इसे लेकर बेसब्र हैं और अब किंग खान ने बेटे की इस सीरीज को लेकर कुछ ऐसी जानकारियां साझा की हैं, जिनसे प्रशंसकों का उत्साह इसे लेकर और बढ़ जाएगा।ए

सवाल फैन ने शाहरुख से पूछा ये सवाल दरअसल, शाहरुख ने एक्स पर Ask SRK सेशन रखा था। इस बातचीत के दौरान उन्हें अपने प्रशंसकों के कई सावालों के जवाब दिए। इसी बीच एक फैन ने शाहरुख से पूछा कि उन्हें 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से जुड़ा कंटेंट देखने को कब मिलेगा? इस पर किंग खान ने लिखा, 'इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो नेटफ्लिक्स को बताना पड़ेगा... बेटा शो बना रहा है, बाप सिर्फ इंतज़ार कर रहा है @NetflixIndia तुम क्या कर रहे हो?'

ऐलान नेटफ्लिक्स ने दिया शाहरुख को जवाब नेटफ्लिक्स ने जवाब दिया, 'बेटे को टीजर पोस्ट करने से पहले बाप से इजाजत चाहिए थी। फर्स्ट लुक कल (17 अगस्त) को आएगा।' इस पर शाहरुख खान ने लिखा, 'हां हां हां। कृपया मुझे समय भी बताएं, क्योंकि आर्यन मुझे कुछ नहीं बताता। आपके साथ तो पुराना रिश्ता है...तो कृपया मुझे और बाकी सभी को बताएं। मैं बहुत उत्साहित हूं। धन्यवाद। फिर नेटफ्लिक्स ने लिखा, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड की पहली झलक से पर्दा 17 अगस्त सुबह 11 बजेगा हटेगा।'

कैमियो शाहरुख ने अपने कैमियो पर लगाई मोहर एक प्रशंसक ने पूछा, ''सर आपको 'किंग' के रूप में देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन तब तक, क्या आर्यन की सीरीज में आपके कैमियो की उम्मीद कर सकते हैं?' इस पर शाहरुख ने लिखा, 'आर्यन की सीरीज में इंडस्ट्री के कई प्यारे दोस्तों ने काम किया है। वो सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो हूं ही इसमें...हक से।' काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आर्यन की इस सीरीज में शाहरुख कैमियो करने वाले हैं।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट Yes yes yes. Please tell me the time also as Aryan doesn’t tell me anything. Aapke saath toh purana rishta hai…so please tell me and everyone else. Too excited. Here’s to a great First Look. Thanks https://t.co/jUpZGMD03p — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 16, 2025