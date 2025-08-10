डोनाल्ड ट्रंप-व्लादिमीर पुतिन की बैठक में जेलेंस्की भी हो सकते हैं शामिल, बैठकों का दौर जारी

15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में अहम बैठक होनी है। इससे पहले कई अहम बैठकों के दौर जारी हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी के साथ बैठक की है। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपनी जमीन रूस को नहीं सौंपेगा।

बैठक अलास्का बैठक में जेलेंस्की को आमंत्रित कर सकते हैं ट्रंप NBC न्यूज के अनुसार, व्हाइट हाउस कथित तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक में शामिल करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेलेंस्की की यात्रा पर अभी फैसला नहीं हुआ है। एक अधिकारी ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए तैयार हैं।"

बयान जेलेंस्की बोले- यूक्रेन के बिना शांति समझौता अवैध ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका और रूस के बीच ऐसा कोई भी शांति समझौता पूरी तरह से अवैध और अप्रभावी होगा, जिसमें यूक्रेन शामिल न हो। जेलेंस्की ने कहा, "ऐसा समाधान, जिसमें यूक्रेन शामिल न हो और जो शांति के खिलाफ हो, वह केवल मरा हुआ समाधान कहा जाएगा। यूक्रेन की संवैधानिक अखंडता का सम्मान होना चाहिए और यूक्रेन के नागरिक अपनी जमीन को कब्जा करने वालों को नहीं देंगे।"

यूक्रेन जेलेंस्की बोले- पुतिन को हमारे लोगों पर भरोसा नहीं जेलेंस्की ने कहा, "यूक्रेन ऐसे वास्तविक फैसलों के लिए तैयार है, जो शांति ला सकते हैं। ऐसा फैसला जो हमारे खिलाफ हो, हमारी गैर-मौजूदगी में हो और शांति के खिलाफ हो, उनसे कुछ नहीं होगा। वे सिर्फ मरे हुए और अव्यावहारिक होंगे। हम सभी को वास्तविक शांति की जरूरत है। वो शांति जिसका सभी सम्मान करें। राष्ट्रपति पुतिन ने हमारे लोगों पर विश्वास नहीं किया और यही कारण है कि उन्होंने यूक्रेन पर कब्जा करने का एक निराशाजनक फैसला लिया।"

यूरोप यूरोपीय देश बोले- शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल करना जरूरी यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी देशों ने कहा है कि रूस के साथ किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल किया जाना चाहिए। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा, "यूक्रेन में शांति का मार्ग कीएव के बिना तय नहीं किया जा सकता है। यूक्रेन की मौजूदगी के बिना कोई भी शांति वार्ता नहीं हो सकती है।"