कपिल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें, कॉपीराइट विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

कपिल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें, कॉपीराइट विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
क्या है खबर?
कॉमेडियन कपिल शर्मा पिछले काफी वक्त से नए-नए विवादों में घिरे हुए हैं। पहले उनके कनाडा स्थित रेस्तरां 'कैप्स कैफे' पर गोलीबारी की घटनाएं हुईं जिसने प्रशंसकों को भी दुखी कर दिया। अब कॉमेडियन कॉपीराइट विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। यह मामला उनके नेटफ्लिक्स वाले 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से जुड़ा है जिसके चलते मुकदमा दायर किया गया। मुकदमा फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (PPL) इंडिया ने दायर किया है। इसपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कपिल से जवाब मांगा है।
सुनवाई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कपिल को दिया 2 हफ्ते का समय
इंडिया टुडे के मुताबिक, 24 दिसंबर को PPL की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की पीठ ने, कपिल को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। दरअसल, PPL भारत की सबसे पुरानी कॉपीराइट लाइसेंसिंग संस्था है। अपनी याचिका में, PPL ने दावा किया कि कपिल ने अपने शो में बिना लाइसेंस हासिल किए कॉपीराइट वाले संगीत रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया है।
आरोप
इन 3 गानों का इस्तेमाल करने का आरोप
PPL ने आरोप लगाया है कि 21 जून से 20 सितंबर के बीच, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के तीसरे सीजन में 3 गानों को बिना अधिकार प्राप्त किए शामिल किया गया था। यह तीनों गानें, मुन्नाभाई MBBS' का 'M बोले तो', 'कांटे' का 'रामा रे' और 'देसी बॉयज' का 'सुबह होने ना दे' थे। याचिका में आगे कहा गया है कि PPL की ध्वनि रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल या दुरुपयोग, शो के चौथे सीजन में किए जाने की संभावना है।