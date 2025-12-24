कपिल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें

कपिल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें, कॉपीराइट विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

लेखन ज्योति सिंह 06:25 pm Dec 24, 202506:25 pm

क्या है खबर?

कॉमेडियन कपिल शर्मा पिछले काफी वक्त से नए-नए विवादों में घिरे हुए हैं। पहले उनके कनाडा स्थित रेस्तरां 'कैप्स कैफे' पर गोलीबारी की घटनाएं हुईं जिसने प्रशंसकों को भी दुखी कर दिया। अब कॉमेडियन कॉपीराइट विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। यह मामला उनके नेटफ्लिक्स वाले 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से जुड़ा है जिसके चलते मुकदमा दायर किया गया। मुकदमा फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (PPL) इंडिया ने दायर किया है। इसपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कपिल से जवाब मांगा है।