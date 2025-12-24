LOADING...
'हैप्पी पटेल' का पहला गाना जारी, नए साल के जश्न को दोगुना करने आए वीर दास

लेखन ज्योति सिंह
Dec 24, 2025
07:16 pm
क्या है खबर?

आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'हैप्पी पटेल' रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में, फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था जिसने लोगों का साकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल की है। अब फिल्म का पहला गाना 'बंदा तेरे लिए' जारी किया गया है, जो नए साल 2026 के जश्न को दोगुना करने का वादा करता है। दिलचस्प ये है कि डांस नंबर जैसे दिखने वाले इस गाने को आधुनिक अंदाज में पेश किया गया है।

रिलीज

'हैप्पी पटेल' जनवरी, 2026 में हो रही रिलीज

निर्माताओं ने मजेदार तरीके से 'बंदा तेरे लिए' की झलक पेश की है। कैप्शन दिया, 'शर्माजी का लड़का भी नाचेगा।' गाने में वीर दास का बिल्कुल अलग अंदाज दिखाई दे रहा है, जो बार में एक लड़की को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। गायक ऐश किंग और अजय जयंती ने गाने को आवाज दी है। कॉमेडियन वीर की जासूसी-कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल' 16 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है। फिल्म में मोना सिंह और इमरान खान भी हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए गाने की एक झलक

