'हैप्पी पटेल' का पहला गाना जारी, नए साल के जश्न को दोगुना करने आए वीर दास

लेखन ज्योति सिंह 07:16 pm Dec 24, 202507:16 pm

क्या है खबर?

आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'हैप्पी पटेल' रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में, फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था जिसने लोगों का साकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल की है। अब फिल्म का पहला गाना 'बंदा तेरे लिए' जारी किया गया है, जो नए साल 2026 के जश्न को दोगुना करने का वादा करता है। दिलचस्प ये है कि डांस नंबर जैसे दिखने वाले इस गाने को आधुनिक अंदाज में पेश किया गया है।