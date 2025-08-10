भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को हुआ 1,240 करोड़ रुपये का नुकसान
क्या है खबर?
भारतीय पंजीकृत विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने के बाद पाकिस्तान को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण (PAA) को 2 महीनों में 1,240 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। रक्षा मंत्रालय के बयान में इसका खुलासा हुआ है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था।
पुष्टि
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान से हुई पुष्टि
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि 24 अप्रैल से लागू हुए इस प्रतिबंध के कारण पाकिस्तान को राजस्व में भारी नुकसान हुआ है। अब तक 1,240 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल से 30 जून तक ओवरफ्लाइंग शुल्क से PAA का राजस्व कम हो गया, जिससे प्रतिदिन 100-150 भारतीय विमान प्रभावित हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान के पारगमन हवाई यातायात में 20 प्रतिशत की कमी आई।
अवधि
पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र बंद रखने की अवधि बढ़ाई
इस बीच, पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखने की अवधि को 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। PAA द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "भारतीय विमानों पर प्रतिबंध अब 24 अगस्त सुबह 4.59 बजे तक लागू रहेगा। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र भारतीय पंजीकृत विमानों और भारतीय एयरलाइंस/ऑपरेटरों द्वारा संचालित, स्वामित्व वाले या पट्टे पर दिए गए विमानों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं।"
कार्रवाई
भारत ने भी पाकिस्तान के लिए बंद किया अपना हवाई क्षेत्र
पाकिस्तान के इस कदम के बाद भारत ने भी पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। यह प्रतिबंध 23 अगस्त तक लागू रहेगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। पहलगाम हमले में 22 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने कई जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 'ऑपरेशन सिंदूर' भी शामिल था। इस ऑपरेशन में भारत ने 100 से अधिक आतंकियों को मारकर कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था।