भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को हुआ 1,240 करोड़ रुपये का नुकसान

पुष्टि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान से हुई पुष्टि रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि 24 अप्रैल से लागू हुए इस प्रतिबंध के कारण पाकिस्तान को राजस्व में भारी नुकसान हुआ है। अब तक 1,240 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल से 30 जून तक ओवरफ्लाइंग शुल्क से PAA का राजस्व कम हो गया, जिससे प्रतिदिन 100-150 भारतीय विमान प्रभावित हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान के पारगमन हवाई यातायात में 20 प्रतिशत की कमी आई।

अवधि पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र बंद रखने की अवधि बढ़ाई इस बीच, पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखने की अवधि को 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। PAA द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "भारतीय विमानों पर प्रतिबंध अब 24 अगस्त सुबह 4.59 बजे तक लागू रहेगा। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र भारतीय पंजीकृत विमानों और भारतीय एयरलाइंस/ऑपरेटरों द्वारा संचालित, स्वामित्व वाले या पट्टे पर दिए गए विमानों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं।"