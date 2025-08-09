डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को करेंगे मुलाकात, यूक्रेन में युद्धविराम पर होगी चर्चा
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। इस दौरान यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर बातचीत की जाएगी। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा कि उनके और पुतिन के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक अगले शुक्रवार, 15 अगस्त, 2025 को अमेरिका के शानदार राज्य अलास्का में आयोजित होगी।
जमीन की अदला-बदली का भी हो सकता है समझौता
क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन स्वयं निस्संदेह यूक्रेन संकट के दीर्घकालिक शांतिपूर्ण समाधान के विकल्पों पर चर्चा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।" वहीं, ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि प्रस्तावित शांति समझौते के तहत यूक्रेन और रूस के बीच कुछ क्षेत्रों का आदान-प्रदान भी हो सकता है। उन्होंने कहा, "यह बेहद जटिल मामला है। हम कुछ इलाके वापस लाने और कुछ की अदला-बदली पर विचार कर रहे हैं। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा।"