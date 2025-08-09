डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को करेंगे मुलाकात, यूक्रेन में युद्धविराम पर होगी चर्चा

रूस

जमीन की अदला-बदली का भी हो सकता है समझौता

क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन स्वयं निस्संदेह यूक्रेन संकट के दीर्घकालिक शांतिपूर्ण समाधान के विकल्पों पर चर्चा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।" वहीं, ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि प्रस्तावित शांति समझौते के तहत यूक्रेन और रूस के बीच कुछ क्षेत्रों का आदान-प्रदान भी हो सकता है। उन्होंने कहा, "यह बेहद जटिल मामला है। हम कुछ इलाके वापस लाने और कुछ की अदला-बदली पर विचार कर रहे हैं। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा।"