मलाइका अरोड़ा 51 की उम्र में भी दिखती हैं जवान, इन नियमों का करती हैं पालन 

मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की वह अभिनेत्री हैं, जो 51 साल की होने के बाद भी 20 साल की दिखती हैं। इसका श्रेय उनकी स्वस्थ जीवनशैली, नियमित एक्सरसाइज और खान-पान को जाता है। अब मलाइका ने स्वास्थ्य संबंधी 3 अहम नियम बताए हैं, जिनका वह बिना चूके पालन करती हैं। इनकी मदद से वह फिट रहती हैं और हर जवान अभिनेत्री को टक्कर दे पाती हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

मलाइका पॉडकास्ट में किया यह बड़ा खुलासा हाल ही में मलाइका सोहा अली खान के यूट्यूब पॉडकास्ट 'आल अबाउट हर' में मेहमान बनकर गई थीं। इसके दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि वह अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखती हैं। उनकी फिटनेस 3 बुनियादी नियमों पर आधारित है, नींद, पोषण और मन व शरीर का संबंध। उन्होंने कहा, "मैं 50 साल की हो गई हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मेरे लिए यह सिर्फ उम्र है। यह ऐसी चीज नहीं, जो मुझे परिभाषित करती हो।"

#1 पोषण को देती हैं प्राथमिकता मलाइका इस बात को अच्छी तरह समझती हैं कि हमारा शरीर तभी स्वस्थ रहता है, जब हम स्वस्थ भोजन करते हैं। उन्हें घर का बना खाना पसंद है, जो पोषण से भरपूर हो। मलाइका ने कहा, "घी मेरा सुपरफूड है। नींद, पानी, अनुशासन और नियमितता का ध्यान रखने से जीवन में बदलाव आता है।" वह कसरत के बाद घर का बना भोजन करती हैं और सप्लीमेंट नहीं लेतीं। उनके खान-पान में घर का बना प्रोटीन शेक भी शामिल रहता है।