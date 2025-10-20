तेज प्रताप यादव पर दर्ज हुआ आचार संहिता का मामला, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान लालू प्रसाद यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव पर मामला दर्ज हुआ है। वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला पाया गया है। महुआ के सर्किल अधिकारी ने संबंधित पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर हुई है।
विवाद
किस मामले में फंस गए तेज प्रताप?
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज प्रताप 16 अक्टूबर को नामांकन के लिए एक जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस का लोगो लगी हुई एक SUV उनके काफिले को एस्कॉर्ट करती हुई दिखाई दी और इस वाहन पर नीली और लाल रंग की बत्ती भी लगी थी। अधिकारियों ने इसकी जांच की और पाया की वाहन पूरी तरह निजी था, जिसका इस्तेमाल करना आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन माना गया है।
मामले
तेज प्रताप पर दर्ज हैं इतने मामले
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने 25 मई, 2025 को अपने पिता द्वारा 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद अलग पार्टी बनाई है। बिहार के पूर्व मंत्री अपनी पार्टी के बैनर तले महुआ सीट से चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने अपने हलफनामे में बताया है कि उनके पास कुल 2.88 करोड़ की संपत्ति है। उनके ऊपर 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, अपहरण आदि शामिल है।