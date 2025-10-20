तेज प्रताप यादव पर दर्ज हुआ आचार संहिता का मामला, जानिए क्या है कारण

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज प्रताप 16 अक्टूबर को नामांकन के लिए एक जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस का लोगो लगी हुई एक SUV उनके काफिले को एस्कॉर्ट करती हुई दिखाई दी और इस वाहन पर नीली और लाल रंग की बत्ती भी लगी थी। अधिकारियों ने इसकी जांच की और पाया की वाहन पूरी तरह निजी था, जिसका इस्तेमाल करना आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन माना गया है।

मामले

तेज प्रताप पर दर्ज हैं इतने मामले

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने 25 मई, 2025 को अपने पिता द्वारा 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद अलग पार्टी बनाई है। बिहार के पूर्व मंत्री अपनी पार्टी के बैनर तले महुआ सीट से चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने अपने हलफनामे में बताया है कि उनके पास कुल 2.88 करोड़ की संपत्ति है। उनके ऊपर 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, अपहरण आदि शामिल है।