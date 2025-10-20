ओला के कर्मचारी ने बेंगलुरु में जहर खाकर जान दी, CEO भाविश के खिलाफ मामला दर्ज

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ओला इलेक्ट्रिक के एक कर्मचारी ने जहर खाकर जान दे दी। इसके बाद पुलिस ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भाविश अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक कर्मचारी के अरविंद (38) ने 28 सितंबर को आत्महत्या की थी। वह कंपनी में होमोलोगेशन इंजीनियर के पद पर तैनात थे। उन्होंने सुसाइड नोट में कार्यस्थल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

घटना पूरा मामला क्या है? अरविंद ने 28 सितंबर को बेंगलुरु के चिक्कलसंद्रा स्थित अपने आवास पर जहर खा लिया था, जिसके बाद उनके दोस्त उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन उसी दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके भाई को 28 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें ओला इंजीनियर ने सुब्रत कुमार दास और भाविश अग्रवाल पर कार्यस्थल पर उत्पीड़न और दबाव बनाने का आरोप था। नोट में अरविंद ने मानसिक प्रताड़ना, वेतन-भत्ता देने से इनकार करने का आरोप लगाया है।

जांच मौत के 2 दिन बाद खाते में आए 17 लाख रुपये अरविंद के भाई ने बताया कि मौत के 2 दिन बाद उनके भाई के बैंक खाते में NEFT के जरिए 17.46 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे। जब उनके भाई ने लेनदेन को लेकर ओला से संपर्ख किया तो सुब्रत दास ने कुछ नहीं बताया। कंपनी के 3 प्रतिनिधियों कृतेश देसाई, परमेश और रोशन ने अरविंद के आवास का दौरा किया, लेकिन पैसे की जानकारी नहीं दी। इसके बाद अरविंद के भाई ने 6 अक्टूबर को पुलिस को शिकायत दी।