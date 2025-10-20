व्हाट्सऐप में स्टेटस के लिए AI तस्वीर बना सकते हैं

व्हाट्सऐप में स्टेटस के लिए AI तस्वीर कैसे बनाएं? यहां जानिए तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:46 pm Oct 20, 202504:46 pm

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स को जोड़ यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। कंपनी ने अब प्लेटफॉर्म में एक नया AI फीचर जोड़ा है, जिसकी मदद से यूजर्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से सीधे ऐप के भीतर कस्टम AI तस्वीर बना और शेयर कर सकते हैं। यह फीचर फिलहाल सीमित बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले दिनों में कंपनी इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट करेगी।