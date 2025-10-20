व्हाट्सऐप में स्टेटस के लिए AI तस्वीर कैसे बनाएं? यहां जानिए तरीका
क्या है खबर?
मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स को जोड़ यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। कंपनी ने अब प्लेटफॉर्म में एक नया AI फीचर जोड़ा है, जिसकी मदद से यूजर्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से सीधे ऐप के भीतर कस्टम AI तस्वीर बना और शेयर कर सकते हैं। यह फीचर फिलहाल सीमित बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले दिनों में कंपनी इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट करेगी।
तरीका
कैसे बनाएं AI से तस्वीर?
AI से तस्वीर बनाने के लिए व्हाट्सऐप खोलकर स्टेटस अपडेट के लिए नया टैब चुनें और 'AI इमेज' विकल्प पर जाएं। इसके बाद टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में इमेज का विवरण 'समुद्र के ऊपर सूर्यास्त' या 'रात में साइबरपंक शहर' या ऐसे ही कुछ और अपने इच्छा के अनुसार लिखें। मेटा AI आपके प्रॉम्प्ट के आधार पर कई तस्वीर तैयार करेगा। अब आप उनमें से अपनी पसंदीदा तस्वीर चुन सकते हैं या प्रॉम्प्ट को बदलकर नए परिणाम देख सकते हैं।
अन्य
कस्टमाइज और शेयर करें
चुनी गई तस्वीर को कैप्शन, स्टिकर, टेक्स्ट, ड्रॉइंग, क्रॉपिंग या रोटेशन के साथ अपने पसंद के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। इसके बाद यूजर इसे सीधे व्हाट्सऐप स्टेटस के रूप में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी नए यूजरनेम रिजर्वेशन और एंटी-स्पैम टूल पर भी काम कर रही है, जिससे यूजरनेम सुरक्षित रहें और व्यवसाय या अनजान कॉन्टैक्ट से आने वाले स्पैम मैसेजेस पर नियंत्रण रखा जा सके।