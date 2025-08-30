ये 5 जानवर अपनी सुरक्षा के लिए बदल लेते हैं अपना लिंग, इनके बारे में जानिए

इंसानों की तरह जानवरों में भी 2 लिंग होते हैं, मादा और नर। हालांकि, प्रकृति विचित्र तरीकों से चमत्कार करती है और नियमों को बदलने में सक्षम होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कई ऐसे जानवर भी हैं, जो जरूरत पड़ने पर अपना लिंग बदल सकते हैं। ये सभी मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा के लिहाज से ही ऐसा करते हैं। आइए ऐसे 5 जानवरों के बारे में जानते हैं, जिनमें लिंग बदलने की क्षमता होती है।

#1 तितली वैसे तो तितलियों का लिंग जन्म के समय से ही निर्धारित होता है। हालांकि, कुछ तितलियां ऐसी भी होती हैं, जो दोनों लिंग के साथ जन्म लेती हैं। वे गाइनैंड्रोमॉर्फिज्म नाम की एक दुर्लभ स्थिति से जूझती हैं, जिसमें वे दोनों लिंगों को प्रदर्शित करती हैं। ऐसी स्थिति के दौरान अक्सर उनके शरीर के दोनों तरफ अलग-अलग अंग नजर आते हैं। आसान शब्दों में समझाएं तो उनका एक पंख नर तो दूसरा मादा होता है।

#2 मेंढक मेंढक भी लिंग बदलने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करते। ऐसा करने की वजह पर्यावरणीय बदलाव या विकासात्मक प्रक्रिया हो सकती हैं। एट्राजीन जैसे कीटनाशकों के संपर्क में आने से मेंढकों का एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। इस कारण से नर मेंढक लिंग बदलकर मादा बन जाते हैं। तापमान में बदलाव आने और प्रदूषण के चलते भी वे लिंग बदलने पर मजबूर हो जाते हैं।

#3 हरा समुद्री कछुआ हरा समुद्री कछुआ जन्म के बाद तो लिंग नहीं बदल पाता। हालांकि, अंडे में रहते हुए वह ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। इन कछुओं का लिंग अंडे में रहते समय रेत के तापमान से निर्धारित होता है। अगर रेत का तापमान गर्म है तो मादा कछुए जन्म लेते हैं। वहीं, रेत का तापमान ठंडा होने पर नर पैदा होते हैं। अगर रेत का तापमान ठंडे और गर्म के बीच है तो दोनों लिंग के बच्चे जन्म लेते हैं।

#4 क्लाउन मछली क्लाउन मछली नारंगी और सफेद रंग की खूबसूरत मछली होती है, जो अपनी मर्जी से लिंग बदल सकती है। सभी क्लाउन मछलियां जन्म से नर होती हैं, लेकिन आगे चलकर मादा भी बन सकती हैं। मादा क्लाउन मछली के मर जाने पर समूह का प्रमुख नर ही लिंग बदलकर मादा बनता है। परिवर्तन के दौरान मछली के शरीर में अंडाशय का विकास होने लगता है और कुछ समय में वह मादा बन जाती है।