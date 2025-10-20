सोनम बाजवा इन फिल्मों से जीत चुकी हैं दर्शकों का दिल, OTT पर उठाएं लुत्फ

सोनम वैसे तो बहुत बहुत कम बॉलीवुड फिल्मों में नजर आई हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्हें अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था। इस फिल्म में सोनम, रितेश देशमुख के अपोजिट नजर आई थीं। ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। इसके अलावा सोनम की फिल्म 'कुड़ी हरयाणे वल दी' है, जो पिछले साल 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

#3 औा #4

'कैरी ऑन जट्‌टा 3' और 'हौंसला रख'

सोनम की फिल्म 'कैरी ऑन जट्‌टा 3' साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस कॉमेडी फिल्म में उनके साथ गिप्पी ग्रेवाल, दिवंगत अभिनेता जसविंदर भल्ला और कविता कौशिक जैसे सितारे नजर आए थे। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर मौजूद है। सोनम की सुपरहिट फिल्मों में 'हौंसला रख' का नाम भी शामिल है। ये फिल्म 2021 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ और शहनाज गिल मुख्य किरदार में हैं। ये फिल्म प्राइम वीडियो पर मौजूद है।