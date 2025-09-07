'फलों की रानी' मैंगोस्टीन को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा, जानिए इस विदेशी फल के फायदे
सभी जानते हैं कि आम फलों का राजा है, लेकिन फलों की रानी का ताज एक विदेशी फल को दिया गया है। इसका नाम है मैंगोस्टीन, जो खास तौर से दक्षिण भारत में मशहूर है। इसका छिलका बैंगनी रंग का होता है और फल सफेद रंग का होता है। इस एक फल में आपको लीची जैसे कई फलों का स्वाद मिल जाएगा। अगर आप इसे अपने खान-पान का हिस्सा बनाते हैं तो आपको ये स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे।
वजन घटाने में मददगार
अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंगोस्टीन फल को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। इसमें प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो बढ़े हुए वजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इस फल में फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है। यह पोषक तत्व पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है, जिससे ज्यादा खाने की संभावना कम हो जाती है। हालांकि, इस विषय में और अध्ययन की जरूरत है।
त्वचा के लिए फायदेमंद
मैंगोस्टीन केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा की देखभाल के लिहाज से भी फायदेमंद होता है। एक अध्ययन के मुताबिक, इस फल के अर्क में धूप की हानिकारक किरणों से निपटने की क्षमता होती है। इसके चलते यह टैनिंग और धूप की क्षति को दूर कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके सेवन से शरीर को कई एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। ये बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करते हैं और निखरी त्वचा प्रदान करते हैं।
पेट के लिए लाभदायक
जैसा की हमनें पहले बताया, मैंगोस्टीन में फाइबर की अधिक मात्रा होती है। यह पोषक तत्व स्वस्थ आंत बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही इस फल में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। इसके चलते पेट का स्वास्थ्य दुरुस्त होता है और पाचन भी बेहतर हो जाता है। साथ ही इस फल के सेवन से कब्ज जैसी पाचन समस्याएं भी ठीक होती हैं।
ब्लड शुगर को करता है कम
ज्यादातर फलों में अधिक मिठास होती है, जिसके चलते मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, मैंगोस्टीन को डाइट का हिस्सा बनाने से इस बीमारी की चिंता नहीं होती है। यह फल ब्लड शुगर के स्तर को कम करता है और नियंत्रित बनाए रखने में भी मदद करता है। ऐसा मैंगोस्टीन में मौजूद फाइबर और जैथोन्स के कारण होता है, जो ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं।
सूजन घटाने में सहायक
मैंगोस्टीन में कई एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिनके चलते शरीर की सूजन कम हो जाती है। ऐसा इस फल में मौजूद जैथोन्स की उच्च मात्रा के कारण होता है। जैथोन्स विभिन्न पौधों में पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिकों का एक समूह है, जो सूजन कम करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसे खाने से पेट की सूजन कम होती है और पेट फूलने की समस्या का भी समाधान हो जाता है।