श्रीनिवासन के निधन से टूटा रजनीकांत का दिल, भर आईं मोहनलाल की आंखें

दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता श्रीनिवासन अब हमारे बीच नहीं रहे। 69 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद 20 दिसंबर को उनका निधन हो गया। अभिनेता के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सितारे उनके निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक ओर जहां रजनीकांत ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है, वहीं एर्नाकुलम टाउन हॉल में अंतिम श्रद्धांजलि देते वक्त सुपरस्टार मोहनलाल भी बेहद भावुक हो गए।

श्रद्धांजलि श्रीनिवासन के निधन से टूट गए रजनीकांत रजनीकांत, श्रीनिवासन के निधन से बहुत दुखी और स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा, "ये खबर मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। श्रीनिवासन मेरे अच्छे दोस्त थे और हमने सिनेमा इंस्टीट्यूट में साथ पढ़ाई की थी। वो बेहतरीन अभिनेता थे और उससे भी बढ़कर वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। श्रीनिवासन की यादें उनकी फिल्मों के जरिए हमेशा जीवित रहेंगी।" बता दें कि रजनीकांत और श्रीनिवासन के बीच असल में भी काफी अच्छी दोस्ती थी।

वीडियो भावुक मोहनलाल का वीडियो वायरल श्रीनिवासन के पार्थिव शरीर को एर्नाकुलम टाउन हॉल में रखा गया ताकि फैंस और सितारे उनके आखिरी दर्शन कर सकें। मोहनलाल और ममूटी भी वहां पहुंचे और श्रीनिवासन को आखिरी बार नमन किया। हॉल के अंदर से मोहनलाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने आंसू पोंछते नजर आ रहे हैं। मोहनलाल और श्रीनिवासन की जोड़ी ने कई यादगार फिल्में कीं। हालांकि, अब ये जोड़ी टूट गई है, जिससे प्रशंसक भी बेहद आहत हैं।

Advertisement

Advertisement

पोस्ट मोहनलाल ने किया दिल छू लेने वाला पोस्ट मोहनलाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'श्रीनिवासन ने मध्यवर्ग के सपनों और दर्द को बखूबी पेश किया। उनके बनाए किरदार हमेशा याद रहेंगे, खासकर दासन और विजयन, जो हर मलयाली के लिए खास हैं। श्रीनिवासन के काम ने समाज को दिखाया और उन्होंने दर्द को हaसी में बदलने की कला दिखाई। पर्दे पर और असली जिंदगी में, मोहनलाल और श्रीनिवासन हमेशा साथ रहे। हंसे, मस्ती की। कभी झगड़े भी हुए, लेकिन हमेशा साथ थे, जैसे उनके बनाए दासन और विजयन।'