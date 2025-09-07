थाईलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं? देखना न भूलें यहां के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

जब बात अंतरराष्ट्रीय यात्रा की आती है तो भारत के ज्यादातर लोग सबसे पहले थाईलैंड का ही रुख करते हैं। यह एशिया का खूबसूरत देश है, जो अपनी नाईट लाइफ और सुंदर समुद्र तटों के लिए मशहूर है। इस देश का इतिहास भी बेहद समृद्ध रहा है और यहां कई ऐतिहासिक इमारतें भी मौजूद हैं। यूनेस्को ने थाईलैंड के कई ऐतिहासिक स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, जिन्हें देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी।

#1 बान चियांग बान चियांग दक्षिण-पूर्व एशिया में अब तक खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक बस्ती है। इसे 1992 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह एक पुरातात्विक स्थल है, जो करीब 3,500 साल पुराना है। इस स्थान पर धातु और चीनी मिट्टी की कलाकृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। यह स्थल लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और यहां कब्रों के अंदर कंगन जैसे कई कांस्य के आभूषण भी मिल चुके हैं।

#2 अयुथ्या अयुथ्या थाईलैंड का प्राचीन शहर था, जो 14वीं से 18वीं सदी तक स्याम (थाईलैंड) की राजधानी हुआ करता था। एक समय पर इसे दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता था। इस शहर को भगवान राम की नगरी अयोध्या से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। आज भी यहां भगवान राम के प्रति गहरी आस्था दिखाई देती है। 1767 में बर्मी सेनाओं के आक्रमण के बाद अयुथ्या नष्ट हो गया था, जिसके कुछ अवशेष आज भी मौजूद हैं।

#3 डोंग फाया येन पर्वत श्रृंखला डोंग फाया येन थाईलैंड की एक पर्वत श्रृंखला है, जो डोंग फायायेन-खाओ याई वन परिसर का हिस्सा है। यह पर्वत श्रृंखला फेत्चाबुन, चियाफुम, लोपबुरी, साराबुरी और नाखोन रत्चासिमा प्रांत तक फैली हुई है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के जीवों का घर है, जिनमें गिब्बन, हाथी, बाघ और पक्षी शामिल हैं। इस जगह को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यहां आ कर आप हाइकिंग का अनुभव ले सकते हैं।

#4 खाओ याई राष्ट्रीय उद्यान अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको खाओ याई राष्ट्रीय उद्यान घूमने जरूर जाना चाहिए। यह बैंकाक से महज 200 किलोमीटर दूर स्थित है और यह 2,168 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे 1962 में थाईलैंड के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और आज यह इस देश का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान एशियाई हाथी और विभिन्न प्रजाति वाले बंदरों के लिए मशहूर है।