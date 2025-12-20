ISRO ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण, देखिये वीडियो 

तरीका

ऐसे काम करेंगे ड्रोग पैराशूट

अंतरिक्ष एजेंसी ने उतरने की प्रक्रिया के बारे में बताया कि इसकी शुरुआत 2 एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट के अलग होने से होती है, जो पैराशूट कंपार्टमेंट से सुरक्षात्मक आवरण को हटा देते हैं। इसके बाद 2 ड्रोग पैराशूट तैनात किए जाते हैं, जो क्रू मॉड्यूल को स्थिर कर उसकी गति को कम करते हैं। ड्रॉग्स के छोड़े जाने पर 3 पायलट पैराशूट तैनात किए जाते हैं, ताकि 3 मुख्य पैराशूट निकाले जा सकें, ताकि सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित हो सके।