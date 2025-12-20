बैंक या फिनटेक ऐप में कहां से लोन लेना सही? जानिए दोनों की खूबिया और कमियां 

मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो आपके सामने पर्सनल लोन लेना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। लोन के लिए अब बैंकों के साथ-साथ कई फिनटेक ऐप्स भी मौजूद हैं, जो आपकी पैसों की जरूरत को फटाफट दूर कर देती हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि लोन बैंक से लें या फिनटेक ऐप से? आइये जानते हैं दोनों में से कर्जा लेने के लिए सही और सुरक्षित विकल्प कौनसा है।

स्वीकृति दोनों में से किस विकल्प में मिलती है आसान स्वीकृति? फिनटेक यानि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए बैंकिंग सेवाएं आसान बनाते हैं। बिना बैंक शाखा गए आप मोबाइल पर अकाउंट खोलने से लेकर लेनदेन और लोन भी ले सकते हैं। यहां से कम राशि का लोन जल्दी मिल जाता है। ऑटोमैटिक सिस्टम्स और डिजिटल प्रक्रियाओं का उपयोग करके मिनटों या घंटों में लोन स्वीकृत हो जाता है। दूसरी तरफ बैंकों में मैनुअल सत्यापन और दस्तावेजीकरण के कारण स्वीकृति प्रक्रिया धीमी होने से कुछ दिन लग सकते हैं।

अंतर दोनों विकल्पों में ये भी हैं अंतर शुल्क: बैंक आमतौर पर प्रोसेसिंग शुल्क, समय से पहले भुगतान पर जुर्माना और रखरखाव शुल्क सहित अधिक चार्ज वसूलते हैं। दूसरी ओर, फिनटेक ऐप्स कम या बिना किसी शुल्क के सेवाएं प्रदान करते हैं। ब्याज दर: बैंक पर्सनल लोन कम ब्याज दरों पर प्रदान करते हैं, जबकि फिनटेक ज्यादा ब्याज दरें वसूलती हैं। सुगमता: बैंक भौतिक शाखाओं के माध्यम से कार्य करते हैं, जिससे पहुंच सीमित है, जबकि फिनटेक ऑनलाइन काम करते हैं, जिससे देशभर में सुलभ हो जाते हैं।

