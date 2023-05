देश

मणिपुर: हिंसा को देखते हुए सरकार ने दिया दंगाईयों को सीधे गोली मारने का आदेश

मणिपुर में हिंसा को देखते हुए गोली मारने के आदेश

मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के दौरान बुधवार को भड़की हिंसा कई जिलों में फैल गई। इसे देखते हुए राज्यपाल ने दंगाईयों को सीधे गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में धारा 144 लागू किया था और 5 दिनों के लिए इंटरनेट की सेवा प्रतिबंधित की थी। मणिपुर में असम राइफल्स की 34 और सेना की 9 कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने रैपिड एक्शन फोर्स की 5 टुकड़ियों को भेजा है।

क्या कहा गया है आदेश में?

राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सके तो देखते ही गोली मारने का सहारा लिया जा सकता है। अधिसूचना राज्य सरकार के आयुक्त (गृह) के हस्ताक्षर हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक, हिंसा से ग्रसित इलाकों से अब तक 7,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जिन आठ जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है उनमें इंफाल पश्चिम, काकचिंग, थौबाल, जिरिबाम, बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनौपाल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह वीडियो जारी कर शांति बनाने का दिया संदेश

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार को वीडियो जारी कर सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सरकार को सहयोग करने के लिए कहा है। करीब 4 मिनट के वीडियो में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दो समुदायों के बीच हिंसा गलतफहमी के कारण हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जो भी तोड़फोड़ या हिंसा करेंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है।

कैसे भड़की राज्य में हिंसा

मणिपुर में 3 मई को आदिवासी छात्र संगठन ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, जो बाद में हिंसक हो गया। इसके बाद राज्य के 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर (ATSUM) ने अपनी मांग को लेकर 'आदिवासी एकता मार्च' का ऐलान किया था, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच हिंसा की खबरें आईं।

सुनिए संदेश में क्या बोले मुख्यमंत्री बीरेन सिंह

My humble appeal to everyone in the State to cooperate with the Government in maintaining peace & harmony at this hour. pic.twitter.com/qViqbuflWr— N.Biren Singh (@NBirenSingh) May 4, 2023