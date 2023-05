मनोरंजन

गुलशन-सयामी की '8 A.M. मेट्रो' तमिल रॉकर्स समेत कई वेबसाइट पर ऑनलाइन लीक

लेखन दीक्षा शर्मा May 19, 2023, 12:36 pm 1 मिनट में पढ़ें

गुलशन-सयामी की '8 A.M. मेट्रो' तमिल रॉकर्स समेत कई वेबसाइट पर ऑनलाइन लीक (तस्वीर: इंस्टा/@gulshandevaiah78)

गुलशन देवैया और सयामी खेर की '8 A.M. मेट्रो' 19 मई (शुक्रवार) को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटा चुकी है। इसे दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों द्वारा भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। अब इस बीच खबर है कि '8 A.M. मेट्रो' पायरेसी का शिकार हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, '8 A.M. मेट्रो' मूवीरूल्ज, फिल्मीजिला, तमिलरॉकर्स, टेलीग्राम और 123मूवीज जैसी कई साइटों पर उपलब्ध है। इन साइटों से लोग यह फिल्म HD प्रिंट में डाउनलोड कर रहे हैं।

कुछ ऐसी है फिल्म की कहानी

'8 A.M. मेट्रो' फिल्म 2 अजनबियों की मुलाकात पर आधारित है, जिनकी मुलाकात मेट्रो में होती है। शुरुआत में दोनों अजनबी होते हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी जान-पहचान के बाद रिश्ता यूं आगे बढ़ता है कि दोनों के दिल एक-दूजे से जुड़ जाते हैं। '8 A.M. मेट्रो' से पहले कई फिल्में पायरेसी का शिकार हो चुकी हैं, जिसमें शाहरुख खान की 'पठान', 'बैड बॉय', 'द केरल स्टोरी', 'किसी का भाई किसी की जान' और 'IB71' भी शामिल है।