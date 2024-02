क्या है खबर?

मारुति सुजुकी ने अपनी ऑफ-रोड SUV जिम्नी की कीमत में कटौती कर दी है। मारुति जिम्नी के चुनिंदा वेरिएंट- जेटा AT, अल्फा AT और अल्फा AT ड्यूल-टोन की कीमत 10,000 रुपये घटा दिए हैं। अन्य वेरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार, बिक्री में कमी के चलते कंपनी ने यह कदम उठाया है। बिक्री बढ़ाने के लिए दिसंबर, 2023 में जिम्नी का किफायती थंडर एडिशन लॉन्च किया था, जिसे पिछले महीने बंद कर दिया।