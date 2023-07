हुंडई एक्सटर की बढ़ रही मांग, एक साल तक पहुंचा वेटिंग पीरियड

ऑटो

लेखन दिनेश चंद शर्मा July 25, 2023 | 11:44 am 1 मिनट में पढ़ें

हुंडई एक्सटर के EX और EX(O) वेरिएंट की मांग ज्यादा है (तस्वीर: हुंडई)

हुंडई मोटर कंपनी ने हाल ही में एक्सटर माइक्रो-SUV को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। शानदार डिजाइन और फीचर्स के चलते इस गाड़ी की मांग बढ़ गई है। इसी कारण हुंडई एक्सटर के EX और EX(O) वेरिएंट के लिए वेटिंग पीरियड 1 साल तक बढ़ गया है, जबकि अन्य के लिए यह 5 से 6 महीने के बीच है। लेटेस्ट कार को 7 वेरिएंट- EX, EX(O), S, S(O), SX, SX(O) और SX(O) कनेक्ट में पेश किया गया है।

कई सेफ्टी फीचर्स से लैस है एक्सटर

हुंडई एक्सटर को 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पावरट्रेन (81.86bhp/113.8Nm) के साथ CNG किट (68bhp/95.2Nm) में उतारा गया था। इसमें वॉयस-कंट्रोल आधारित स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, 61 से अधिक कनेक्टिविटी फीचर्स, 92 एम्बेडेड वॉयस कमांड, ऑन-बोर्ड नेविगेशन की पेशकश की गई है। इसके अलावा 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, पार्किंग सेंसर जैसे कई सेफ्टी फीचर्स इसे खास बनाते हैं। टाटा पंच जैसी कारों को टक्कर देने वाली SUV की शुरुआती कीमत लगभग 6 लाख रुपये (एक्स-शाेरूम) है।

