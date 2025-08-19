NewsBytesExplainer: जेलेंस्की-पुतिन की मुलाकात या शांति समझौता, बड़ी बैठकों के बाद यूक्रेन में क्या होगा?

यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए एक के बाद एक बैठकों के दौर जारी हैं। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में बैठक की। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं संग व्हाइट हाउस में बैठक की। बैठक के बाद ट्रंप ने ऐसी ही कुछ और द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय वार्ताओं की बात कही है। आइए जानते हैं यूक्रेन के लिए आगे क्या-क्या हो सकता है।

बैठक क्या जेलेंस्की और पुतिन के बीच होगी बैठक? ट्रंप का कहना है कि जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ उनकी बैठक अच्छी रही है। ट्रंप ने कहा कि वह जेलेंस्की और पुतिन के बीच आमने-सामने की बैठक की व्यवस्था करेंगे। जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ही ट्रंप ने पुतिन को फोन कर बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक निर्धारित स्थान पर बैठक की व्यवस्था शुरू की है।"

अगली बैठक ट्रंप के साथ बैठक करेंगे पुतिन और जेलेंस्की? ट्रंप ने कहा है कि द्विपक्षीय वार्ता के बाद वे पुतिन और जेलेंस्की के साथ एक बैठक करेंगे। ट्रंप ने कहा, "हम एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं शामिल होंगे। हम एक बैठक करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो हम एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे और मुझे लगता है कि ऐसा करने पर युद्ध समाप्त होने की अच्छी संभावना होगी।" हालांकि, उन्होंने इसके पीछे कोई समयसीमा नहीं बताई है।

युद्धविराम क्या यूक्रेन में होगा युद्धविराम? अभी तक की बैठकों में युद्धविराम पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन को युद्धविराम की जरूरत नहीं है और उन्हें सीधे शांति समझौते पर बातचीत शुरू करना चाहिए। हालांकि, यूरोपीय नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि किसी भी बातचीत से पहले युद्धविराम जरूरी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्क ने कहा कि रूस-यूक्रेन के बीच वास्तविक बातचीत युद्धविराम के बाद ही हो सकती है।

रूस जेलेंस्की संग बैठक को लेकर पुतिन का क्या रुख है? ट्रंप से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा, "मैंने पुष्टि की है और सभी यूरोपीय नेताओं ने मेरा समर्थन किया है कि हम पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए तैयार हैं।" हालांकि, रूस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। क्रेमलिन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि पुतिन जेलेंस्की से मुलाकात के विचार के लिए 'खुले' हैं। खबरें हैं कि ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि वह बैठक के लिए तैयार हैं।