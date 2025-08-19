फिनलैंड के सांसद इमेली पेल्टोनन ने संसद भवन के अंदर आत्महत्या की (फाइल तस्वीर: एक्स/@HenriVanhanen)

फिनलैंड के सांसद ने संसद भवन के अंदर आत्महत्या की, पहली बार बने थे सांसद

लेखन गजेंद्र 05:48 pm Aug 19, 202505:48 pm

क्या है खबर?

यूरोपीय देश फिनलैंड में मंगलवार को एक सांसद ने संसद भवन के अंदर आत्महत्या कर ली है। उनका शव हेलसिंकी में स्थित संसद भवन (एदुस्कुंटा) में मिला। येल न्यूज के मुताबिक, संसद के संचार कार्यालय ने मृतक सांसद की पहचान 30 वर्षीय इमेली पेल्टोनन के रूप में की है। संसद के सुरक्षा विभाग के प्रमुख आरो तोइवोनेन ने बताया कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, बचाव इकाइयों और पुलिस अधिकारियों को आपातकालीन केंद्र के जरिए घटनास्थल पर सतर्क कर दिया गया है।