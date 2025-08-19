फिनलैंड के सांसद ने संसद भवन के अंदर आत्महत्या की, पहली बार बने थे सांसद
क्या है खबर?
यूरोपीय देश फिनलैंड में मंगलवार को एक सांसद ने संसद भवन के अंदर आत्महत्या कर ली है। उनका शव हेलसिंकी में स्थित संसद भवन (एदुस्कुंटा) में मिला। येल न्यूज के मुताबिक, संसद के संचार कार्यालय ने मृतक सांसद की पहचान 30 वर्षीय इमेली पेल्टोनन के रूप में की है। संसद के सुरक्षा विभाग के प्रमुख आरो तोइवोनेन ने बताया कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, बचाव इकाइयों और पुलिस अधिकारियों को आपातकालीन केंद्र के जरिए घटनास्थल पर सतर्क कर दिया गया है।
पेल्टोनन ने क्यों की आत्महत्या?
पेल्टोनन की मौत को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ लोग इसे स्वाभाविक मृत्यु भी बता रहे हैं। यूरोपीय मीडिया के मुताबिक, जून में पेल्टोनन ने सोशल मीडिया पर बताया था कि वे मूत्राशय की समस्याओं के कारण इलाज करा रहे थे। इसके कारण वे काफी समय तक संसदीय कार्य में भाग भी नहीं ले सके थे। बाद में उन्हें संक्रमण हो गया, जिसके लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन दिया जा रहा था।
पहली बार सांसद बने थे पेल्टोनन
पेल्टोनन फिनलैंड के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SDP) के सदस्य थे और पहली बार जार्वेनपा से सांसद बने थे। इससे पहले वे जार्वेनपा के नगर परिषद के सदस्य भी रहे। उन्होंने 2013 से सेवा की और 2017 से 2021 तक नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे राजनीति शास्त्र में मास्टर डिग्री धारक थे और शिक्षा-मनोरंजन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने सांसद की मौत को दुखद बताया।