WPL 2026: पहले मुकाबले में RCB ने MI को 3 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का आगाज शानदार ढंग से हुआ है। ये इस टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण है। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) को 3 विकेट से हरा दिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए MI ने 154/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में RCB की टीम ने 7 विकेट खोकर आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा RCB ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ और MI को शुरुआती झटके लगे। निकॉला केरी (40 रन) और सजीवन सजना (45 रन) टीम को अच्छे स्कोर तक ले गए। नादिन डी क्लर्क ने 4 विकेट लिए। जवाब में RCB को ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना ने अच्छी शुरुआत दिलाई। हालांकि, इसके बाद क्लर्क (63) ने अकेले अपने दम पर टीम को जीत दिला दी। केरी और अमेलिया केर ने 2-2 विकेट चटकाए।

गेंदबाजी डी क्लर्क ने किया शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन डी क्लर्क ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 26 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6.50 की रही। ये WPL में उनका पहला 4 विकेट हॉल रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने 2 मुकाबले खेले हैं और 10.16 की औसत से 6 विकेट चटकाए हैं। बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने 44 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 143.18 की रही। इस खिलाड़ी के बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले।

घातक लॉरेन बेल ने की घातक गेंदबाजी लॉरेन बेल ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ सिर्फ 14 रन खर्च करते हुए 1 विकेट लिए। उन्होंने 19 गेंदें डॉट डाली। यह WPL के इतिहास में एक पारी में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे ज्यादा डॉट बॉल डाले जाने का रिकॉर्ड है। इस मामले में पहले स्थान पर शबनम इस्माइल हैं, जिन्होंने 2025 में वडोदरा के मैदान पर MI के लिए गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ मुकाबले में 20 डॉट गेंदें डाली थीं।

