होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / वनडे क्रिकेट: रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 
रोहित शर्मा के आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन आदर्श कुमार
Jan 09, 2026
10:10 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से होगी। हालिया समय में शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा इस सीरीज में दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज के रूप में उतरेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी और पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित ने कमाल का प्रदर्शन किया था। ऐसे में आइए न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

आंकड़े

न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसे हैं रोहित के आंकड़े 

रोहित भारत के उन 7 बल्लेबाजों में से हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 1,000 से ज्याादा रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 29 पारियों में 1,073 रन निकले हैं। इस दौरान उनकी औसत 38.32 की है। रोहित ने 85.84 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 2 शतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 147 रन है। रोहित को न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए 4 छक्कों की जरूरत है।

भारत

भारत में ऐसे हैं रोहित के आंकड़े 

घरेलू सरजमीं पर रोहित ने कीवी टीम के खिलाफ 14 पारियों में 99.51 की स्ट्राइक रेट से 620 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 44.28 की रही है। रोहित के न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों शतक भारतीय सरजमीं पर ही आए हैं। उन्होंने इस दौरान 2 अर्धशतकीय पारी भी खेली है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 147 रन रहा है। भारत में उनसे ज्यादा रन सिर्फ सचिन तेंदुलकर (821) और विराट कोहली (1,122) के हैं।

सलामी

बतौर सलामी बल्लेबाज 16,000 अंतरराष्ट्रीय रन  पूरे कर सकते हैं रोहित 

रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों में सलामी बल्लेबाज के रूप में 355 मैच खेले हैं, जिसमें 45.52 की औसत के साथ 15,933 रन बनाए हैं। वह आगामी सीरीज के दौरान 67 रन और बनाते ही बतौर सलामी बल्लेबाज अपने 16,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर लेंगे। वह इस आंकड़े को छूने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बन जाएंगे। उनसे पहले वीरेंद्र सहवाग (16,119) ऐसा कर चुके हैं।

करियर

ऐसा रहा है रोहित का वनडे करियर 

रोहित ने 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 279 मैच की 271 पारियों में 49.21 की औसत और 92.85 की स्ट्राइक रेट के साथ 11,516 रन रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 61 अर्धशतक के साथ 33 शतक भी जड़े हैं। वह वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है।

