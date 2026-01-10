भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति देगा अमेरिका, शीर्ष अधिकारी ने दिए संकेत

व्हाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि वह एक नए अमेरिकी-नियंत्रित ढांचे के तहत भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए तैयार है। ट्रंप प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने ये बात कही है। इस अधिकारी से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत को वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि हां, इस संबंध में कुछ मुद्दों पर बातचीत जारी है।

रिपोर्ट अधिकारी ने अमेरिकी ऊर्जा सचिव के बयान का दिया हवाला समाचार एजेंसी IANS से इस अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अभी बारीक मुद्दों पर काम चल रहा है। अधिकारी ने अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस्टोफर राइट की हालिया टिप्पणियों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन लगभग सभी देशों को वेनेजुएला का तेल बेचने के लिए तैयार होगा। इस कदम से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ठप पड़े व्यापार के आंशिक रूप से फिर से शुरू होने की संभावना बढ़ गई है।

बयान अमेरिकी ऊर्जा सचिव ने क्या कहा था? फॉक्स बिजनेस से बात करते हुए ऊर्जा सचिव राइट ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला से तेल का प्रवाह फिर से शुरू करने की अनुमति दे रहा है, लेकिन केवल एक सख्त नियंत्रित ढांचे के तहत। उन्होंने कहा था, "उस तेल का प्रवाह हम शुरू करने की अनुमति दे रहे हैं। इसका विपणन अमेरिकी सरकार द्वारा किया जा रहा है। पैसा हमाराे खातों में आएगा। अमेरिका वेनेजुएला के 3-5 करोड़ बैरल तेल का विपणन करने की योजना बना रहा है।"

ट्रंप का बयान ट्रंप ने कहा था- वेनेजुएला 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला अमेरिका को बेचने के लिए अपना 5 करोड़ बैरल तेल देगा, जिसकी मौजूदा हिसाब से कीमत लगभग 25,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा था, "वेनेजुएला बहुत सफल होने वाला है। हम वह सब वापस ले रहे हैं जो हमसे छीना गया था।" वहीं, वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी पेट्रोलेओस डी वेनेजुएला SA ने कहा कि वह कच्चे तेल की बिक्री को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है।

