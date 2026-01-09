नादिन डी क्लर्क ने कमाल की पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@wplt20)

WPL 2026: नादिन डी क्लर्क ने जड़ा RCB के लिए अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 11:42 pm Jan 09, 202611:42 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 3 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में RCB की नादिन डी क्लर्क ने शानदार अर्धशतकीय पारी (63* रन) खेली। आखिरी ओवर में RCB को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। डी क्लर्क ने पहली 2 गेंद डॉट खेली और इसके बाद लगातार 4 गेंदों पर (6,4,6,4) बड़े शॉट्स लगाकर जीत दिला दी। आइए उनकी पारी पर नजर डालते हैं।