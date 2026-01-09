WPL 2026: नादिन डी क्लर्क ने जड़ा RCB के लिए अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 3 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में RCB की नादिन डी क्लर्क ने शानदार अर्धशतकीय पारी (63* रन) खेली। आखिरी ओवर में RCB को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। डी क्लर्क ने पहली 2 गेंद डॉट खेली और इसके बाद लगातार 4 गेंदों पर (6,4,6,4) बड़े शॉट्स लगाकर जीत दिला दी। आइए उनकी पारी पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही डी क्लर्क की पारी और साझेदारी
डी क्लर्क ने 44 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 143.18 की रही। यह WPL में उनका पहला ही अर्धशतक रहा। उन्होंने अरुंधति रेड्डी के साथ 51 गेंदों में 52 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, प्रेमा रावत के साथ सिर्फ 18 गेंदों में 36 रन जोड़कर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। उनके अलावा ग्रेस हैरिस के बल्ले से 25 रन निकले।
गेंदबाजी
डी क्लर्क ने गेंदबाजी में भी किया कमाल
डी क्लर्क ने गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट लिए। यह WPL में उनका पहला 4 विकेट हॉल रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने 2 मुकाबले खेले हैं और 10.16 की औसत से 6 विकेट चटकाए हैं। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच; भी चुना गया। लॉरेन बेल ने 4 ओवर में 1 मेडन के साथ सिर्फ 14 रन देकर 1 विकेट लिए।