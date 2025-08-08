कियारा आडवाणी 'वॉर 2' में दिख रहीं बेहद फिट, फिल्म के दौरान कैसी थी उनकी डाइट?

कियारा आडवाणी की नई फिल्म 'वॉर 2' 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का 'आवन-जावन' गाना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, जिसमें अभिनेत्री ऋतिक रोशन के साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं। इस गीत में कियारा की फिटनेस देखकर सभी दंग रह गए हैं और उनके जैसा शरीर पाने का सपना देखने लगे हैं। अब कियारा की न्यूट्रिशनिस्ट निकोल लिन्हारेस केडिया ने बताया है कि उन्होंने वॉर 2 के दौरान कैसी डाइट अपनाई थी।

लक्ष्य पहली बार स्क्रीन पर बिकनी में नजर आईं कियारा कियारा को 'वॉर 2' मिलते ही उन्होंने निकोल से संपर्क किया था। निकोल ने बताया, "जब कियारा ने मुझसे तैयारी के बारे में बात की तो उनका लक्ष्य स्पष्ट था। स्क्रीन पर अपने पहले बिकनी शॉट के लिए वह जीवन के सर्वश्रेष्ठ आकार में होना चाहती थीं।" कियारा फिट शरीर पाने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं चाहती थीं। वह कोई झटपट उपाय या डाइट भी नहीं लेना चाहती थीं। वह ऐसी डाइट चाहती थीं, जो टिकाऊ और समग्र हो।

नाश्ता नाश्ते में खाती थीं प्रोटीन पैनकेक निकोल ने इंटरव्यू के दौरान यह खुलासा किया कि कियारा किस तरह का नाश्ता करना पसंद करती थीं। उनकी सुबह हमेशा प्रोटीन पैनकेक खा कर होती थी, जो खास रेसिपी से बनाए जाते थे। इन्हें बनाने के लिए ओट्स के आटे, अखरोट के आटे, प्रोटीन पाउडर, मेपल सिरप या मोंक फ्रूट और पानी को एक साथ मिलाया जाता था। स्वाद और पोषण को बढ़ाने के लिए पैनकेक के ऊपर घर का बना हेजलनट बटर और ताजे फल डाले जाते थे।

खाना खाने में क्या खाना पसंद करती थीं कियारा? कियारा दिन और रात के खाने में भी प्रोटीन शामिल करती थीं। वह बेबी आलू, शतावरी, एवोकाडो और कच्ची सब्जियां आदि खाया करती थीं। निकोल ने कहा, "हमने उनका भोजन हल्का, लेकिन प्रोटीन से भरपूर रखा और उसे उनके प्रशिक्षण और शूटिंग कार्यक्रम के अनुरूप बनाया।" कियारा के खान-पान में सत्तू वाली छाछ जरूर शामिल रहती थी। इसे पानी, धनिया, जीरा पाउडर और भुने हुए चने के आटे से बनाया जाता था, जो प्रोटीन का सेवन और हाइड्रेशन बढ़ाती थी।

खाद्य पदार्थ ऊर्जा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ थे डाइट का हिस्सा निकोल ने इंटरव्यू में बताया कि कियारा की डाइट में परिचित खाद्य पदार्थ ही शामिल किए गए थे। ऐसे खाद्य पदार्थ चुने गए थे, जिन्हें पचाना आसान हो और जो ज्यादा ऊर्जा प्रदान कर सकें। इन खाद्य पदार्थों की मदद से कियारा के भावनात्मक तनाव को कम करने में भी मदद मिली थी। उन्हें कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं खिलाया गया था, जो उनकी सेहत को प्रभावित कर सकता हो।