गर्मी और उमस से बचने के लिए पिएं ये 5 पारंपरिक पेय, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक

गर्मी और उमस के वातावरण में बाहर निकलना हो या फिर किसी काम से बाहर रहना हो तो शरीर में पानी की कमी होना आम बात है। हालांकि, इसे पूरा करने के लिए आप डिब्बाबंद पानी या फिर मॉकटेल पेय की बजाय पारंपरिक पेय का चयन कर सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे पारंपरिक पेय के बारे में बताते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे हैं।

#1 नींबू पानी नींबू पानी विटामिन-C से भरपूर होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह पेय शरीर के एसिड स्तर को संतुलित करने, पाचन को ठीक रखने और वजन घटाने में भी सहायक माना जाता है। इसके लिए एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ें और इसमें थोड़ा काला नमक मिलाएं। आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें शहद भी मिला सकते हैं। यह पेय गर्मियों में ताजगी देने का काम करता है।

#2 आम पन्ना आम पन्ना का सेवन पेट को ठंडक देने और गर्मियों के दौरान होने वाली परेशानियों से बचाने में मदद कर सकता है। यह पेय कच्चे आम, पुदीने के पत्तों, काला नमक, भुने जीरे के पाउडर, शक्कर और पानी के मेल से बनाया जाता है। आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह पेय गर्मियों में राहत देने का काम करता है।

#3 मसाला छाछ मसाला छाछ का सेवन पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह पेय पाचन क्रिया को मजबूत करने के साथ-साथ आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। मसाला छाछ बनाने के लिए दही को अच्छे से फेंटकर उसमें थोड़ा पानी मिलाएं, फिर इसमें नमक, काली मिर्च, भुना जीरा पाउडर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और कटा हुआ धनिया पत्ती डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। अब इसका सेवन करें।

#4 गुलाब का दूध गुलाब का दूध आराम देने वाला पेय है, जो शरीर को ठंडक देने में भी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद गुलाब के अर्क त्वचा को निखारने और मुंहासों की समस्या से राहत दिलाने में भी मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक गिलास दूध में थोड़ा गुलाब का अर्क या गुलाब की पंखुड़ियां मिलाएं, फिर इसमें स्वादानुसार शक्कर मिलाकर इसका सेवन करें। यह पेय गर्मियों में खास अनुभव देने का काम करता है।