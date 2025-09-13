सुबह के नाश्ते में बासी रोटी खाने से ब्लड शुगर होगा नियंत्रित, मिलेंगे ये अन्य फायदे
क्या है खबर?
भारतीय खान-पान में रोटी अहम पकवान होती है, जिसे सब्जी के साथ खाया जाता है। इसके सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है और फाइबर प्राप्त होता है। रात के भोजन के बाद लोगों के घरों में रोटियां बच जाती हैं। उन्हें अगले दिन सुबह के नाश्ते में खाना स्वास्थ्य के लिहाज से फायदेमंद होता है। ये रोटियां भले ही थोड़ी सख्त हो जाती हैं, लेकिन इन्हें डाइट का हिस्सा बनाने से आपको कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल सकते हैं।
ब्लड शुगर होगा नियंत्रित
अगर आप बासी रोटी को खान-पान का हिस्सा बनाते हैं तो आपका ब्लड शुगर नियंत्रित रह सकता है। इससे मधुमेह के इलाज में मदद मिल सकती है। रोटियों को रातभर रखने से वे एक हल्की फर्मेंटेशन प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिससे प्रतिरोधी स्टार्च बढ़ जाता है। यह एक प्रकार का फाइबर होता है, जो पाचन को धीमा करता है और ब्लड शुगर में तेजी से वृद्धि को रोकता है। अधिक लाभ के लिए रोटियों को ठंडे दूध में डुबाकर खाएं।
पाचन होगा दुरुस्त
बासी रोटी खाने का एक प्रमुख लाभ यह है कि इससे पाचन स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है। फर्मेंटेशन के दौरान बनने वाला स्टार्च एक प्रीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। ये लाभकारी आंत बैक्टीरिया को पोषण देने का काम करता है। यह आंत के माइक्रोबायोम को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे पाचन बेहतर होता है। साथ ही इसकी मदद से कब्ज, पेट की सूजन और गैस जैसी समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं।
प्रतिरक्षा प्रणाली होगी मजबूत
अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुबह के नाश्ते में बासी रोटियां जरूर खाएं। जब रोटी फर्मेंटेशन प्रक्रिया से गुजरती है तो प्रीबायोटिक्स के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। ये लाभकारी आंत बैक्टीरिया को पोषण देने का काम करते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बासी रोटी को डाइट का हिस्सा बनाने से आप बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे और उनसे लड़ भी सकेंगे।
वजन घटाने में मिलेगी मदद
जो लोग वजन घटाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बासी रोटियां खाना लाभदायक होगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें कैलोरी कम होती हैं। बासी रोटियों में स्टार्च और फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे तृप्ति की भावना बढ़ती है। इसे खाने से भूख कम लगती है, जिससे आपके द्वारा खाई गई कैलोरी की मात्रा भी कम हो जाती है। बासी रोटी में नमी कम होती है, जो वाटर रिटेंशन घटाने में मदद करती है।
पोषक तत्वों के अवशोषण में होगा सुधार
अगर आप रोजाना सुबह बासी रोटियां खाते हैं तो आप पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाएंगे। इन रोटियों में मौजूद स्टार्च प्रतिरोधी स्टार्च बनाता है, जो लाभकारी आंत बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। यह स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम पाचन को सुधारता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है। इसके अलावा बासी होने के बाद रोटियों में कार्ब्स कम हो जाते हैं, जिससे पोषण बेहतर तरीके से अवशोषित होता है।