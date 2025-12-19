'किंग' में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे शाहरुख खान, फिल्म पर आई सबसे बड़ी खुशखबरी

'किंग' में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे शाहरुख खान, फिल्म पर आई सबसे बड़ी खुशखबरी
क्या है खबर?
2026 में 'धुरंधर 2' और 'रामायण' समेत कई फिल्में रिलीज होने को तैयार हैं। शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' की रिलीज भी अगले साल मानी जा रही है, जिसकी तारीख आना बाकी है। अभिनेता के जन्मदिन (2 नवंबर) पर फिल्म का पहला आधिकारिक वीडियो जारी किया गया था। पिछले कुछ हफ्तों से शाहरुख ने 'किंग' की शूटिंग से ब्रेक ले रखा था, जो अब फिर शुरू हो रही है। इससे जुड़ी खुश कर देने वाली जानकारी सामने आई है।
योजना
अंतरराष्ट्रीय स्टंट निर्देशकों के साथ होगी शूटिंग
मूवी टॉकीज की रिपोर्ट के मुताबिक, 'किंग' की शूटिंग 20 दिसंबर से फिर शुरू हो रही है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने अंतरराष्ट्रीय स्टंट निर्देशकों की एक टीम के साथ, कई सारे हाई-ऑक्टेन सेट-पीस की योजना बनाई है। दरअसल, फिल्म में शाहरुख को खतरनाक एक्शन सीन देखा जाएगा, और निर्माता कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यह शेड्यूल फिल्म के सबसे चुनौतीपूर्ण चरणों में से एक बताया जा रहा है जिसकी शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी, गोरेगांव में होगी।
तैयारी
शाहरुख ने शुरू कर दी तैयारी
रिपोर्ट के मुताबिक, 'किंग' में एक्शन और क्लोज-कॉम्बैट सीन का खासतौर पर ध्यान दिया गया है। सूत्र ने बताया कि शाहरुख इस शेड्यूल के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं। वह एक्शन और कोरियोग्राफी में काेई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सुहाना खान भी इस शूटिंग का हिस्सा होंगी, क्योंकि वह पहली बार अपने पिता के साथ स्क्रीन साझा कर रही हैं। 'किंग' में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, बॉबी देओल और अनिल कपूर समेत कई सितारे हैं।