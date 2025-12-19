'किंग' पर आया खुश करने वाला अपडेट

'किंग' में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे शाहरुख खान, फिल्म पर आई सबसे बड़ी खुशखबरी

लेखन ज्योति सिंह 07:12 pm Dec 19, 202507:12 pm

क्या है खबर?

2026 में 'धुरंधर 2' और 'रामायण' समेत कई फिल्में रिलीज होने को तैयार हैं। शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' की रिलीज भी अगले साल मानी जा रही है, जिसकी तारीख आना बाकी है। अभिनेता के जन्मदिन (2 नवंबर) पर फिल्म का पहला आधिकारिक वीडियो जारी किया गया था। पिछले कुछ हफ्तों से शाहरुख ने 'किंग' की शूटिंग से ब्रेक ले रखा था, जो अब फिर शुरू हो रही है। इससे जुड़ी खुश कर देने वाली जानकारी सामने आई है।