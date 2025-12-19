भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: संजू सैमसन ने पूरे किए 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय और 8,000 टी-20 रन

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में खास उपलब्धि हासिल की है। मैच में अपनी 37 रन की पारी का चौथा रन बनाते ही उनके टी-20 क्रिकेट में 8,000 और 5वां रन बनाते ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1,000 रन पूरे हो गए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के 14वें खिलाड़ी बने हैं। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।

रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज हैं सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा (4,231) के नाम दर्ज हैं। इस सूची में विराट कोहली (4,188) दूसरे, कप्तान सूर्यकुमार यादव (2,783) तीसरे, केएल राहुल (2,265) चौथे, हार्दिक पांड्या (1,939) 5वें और शिखर धवन (1,759) छठे नंबर पर हैं। इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी (1,617) 7वें, सुरेश रैना (1,605) 8वें, ऋषभ पंत (1,209) 9वें, युवराज सिंह (1,177) 10वें, तिलक वर्मा (1,110) 11वें, श्रेयस अय्यर (1,104) 12वें और अभिषेक शर्मा (1,081) 13वें नंबर पर हैं।

उपलब्धि सैमसन ने पूरे किए 8,000 टी-20 रन सैमसन ने पारी का चौथा रन बनाते ही टी-20 क्रिकेट में अपने 8,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। उनके अब 319 मैचों की 303 पारियों में 30 से अधिक की औसत और 136 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 8,033 रन हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 51 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 119 रन का रहा है। उन्होंने विकेट के पीछे भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 200 शिकार किए हैं।

