क्विंटन डिकॉक अपना 100वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने उतरे, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
Dec 19, 2025
07:26 pm
क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के 5वां मुकाबले में उतरने के साथ ही खास उपलब्धि हासिल कर ली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 100वां मुकाबला रहा। डिकॉक दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। बता दें कि डिकॉक को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में में मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा है।

उपलब्धि

डिकॉक बने 100 मुकाबले खेलने वाले दूसरे प्रोटियाज खिलाड़ी

डिकॉक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 मैच खेलने वाले दक्षिण अफ्रीका के केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। डेविड मिलर के नाम प्रोटियाज टीम के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड है। अनुभवी मध्य क्रम के बल्लेबाज भारत के खिलाफ चल रहे इस मुकाबले में अपना 130वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं। रीजा हेंड्रिक्स एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 90 से अधिक मैच खेले हैं। यह उनका 90वां मैच है।

करियर 

डिकॉक के नाम हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन 

डिकॉक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। डिकॉक ने 99 मैचों में 30.40 की औसत से 2,706 रन बनाए हैं। उनके नाम 1 शतक और 17 अर्धशतक हैं। वह 9 बार शून्य पर आउट भी हुए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 139.19 की रही है। डिकॉक टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 से अधिक छक्के लगाने वाले 2 दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों में से एक हैं। डिकॉक ने 110 छक्के लगाए हैं। मिलर 129 छक्कों के साथ शीर्ष पर हैं।

